Enemigos del Medioambiente

Muy lejos del objetivo y más cerca que nunca del retroceso, México no planea lograr su meta de generación de energía limpia a la que se ha comprometido hacia 2024.

Pemex ha prometido reducir sus emisiones de metano mientras duplica la quema del gas, de acuerdo con su último reporte de sustentabilidad, lo que genera más contaminación: es decir, ha puesto dentro de sus promesas de cuidado al ambiente la reducción de sus emisiones de metano, un gas aún más contaminante que el dióxido de carbono, pero lo ha hecho a la par de que ha duplicado la cantidad de metano que quema y crecido la emisión del gas en sus instalaciones relacionadas con el negocio de exploración y producción de hidrocarburos.

Las petroleras suelen procesar el gas metano que extraen para venderlo o utilizarlo como combustible en sus procesos. Pero Pemex no lo ha logrado. La petrolera estatal no tiene la infraestructura para procesar y comercializar el hidrocarburo que saca de algunos de sus campos más importantes y no ha dado el mantenimiento necesario a algunas de sus instalaciones de procesamiento y transporte para evitar su fuga. Y entonces las cifras de emisión de metano de la estatal se han disparado en los últimos años, según sus propios datos.

Pemex quema el metano en sus instalaciones debido a “la falta de infraestructura para su aprovechamiento en los procesos de exploración y producción”, según explica la empresa en el documento. Al no aprovecharlo, envía gas a desfogue para quemar y entonces liberarlo en forma de dióxido de carbono y otros gases.

Pemex ha dicho que reducirá las emisiones de metano en 98% hacia 2024, un plazo muy corto y sin una estrategia que hasta ahora haya sido transparentada.

Esta no es la primera vez que México fracasaría en uno de estos objetivos. El país ha plasmado en el Acuerdo de París y en la Ley de Transición Energética su compromiso de generar el 35% de su electricidad mediante métodos que no usen combustibles fósiles –como la geotérmica, la eólica o la nuclear- en 2024. Pero en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2020-2034, la administración federal ya admite que el país no podrá cumplir con este objetivo.

Recordemos que la energía limpia es aquella que durante su producción contamina menos en comparación con otras… entonces ¿Qué está pasando en México respecto al tema?

No es un hecho oculto que un gran obstáculo en este tema tiene nombre y apellido, pues la administración del presidente López Obrador ha atacado la generación eléctrica del sector privado, especialmente a las plantas de energía renovable.

Las decisiones de PEMEX y nuestro mandatario no han sido las más ecológicamente responsables pues entre otras cosas que desilusionan, como fue la compra de Pemex de la refinería Shell, Deer Park, que aunque ha tenido buenos resultados económicos, tal pareciera que ya se olvidó que un tribunal holandés ordenó a esa empresa reducir las emisiones en un 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2019. El juicio contra Shell fue presentado por un grupo ambientalista. Los activistas acusaron a la empresa de violar los derechos humanos al no adherirse al objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de las temperaturas globales.

Actualmente la población a través de amparos o tutelas similares han encontrado la manera de actuar contra estas situaciones, hay más de 1,800 demandas relacionadas con el cambio climático que se están librando en tribunales de todo el mundo, según se encuentra en internet en la base de datos weathercasechart.com.

Los tribunales se han convertido en un escenario cada vez más exitoso para que los activistas hagan que los gobiernos y los países rindan cuentas por la contaminación y el cambio climático. Esta es la segunda vez consecutiva que un tribunal holandés dictamina que la empresa matriz de Shell, en La Haya, es responsable de los daños ambientales en otras jurisdicciones.

Pero AMLO dice que el petróleo es el mejor negocio del mundo, aun a costa de destruir el futuro de nuestras generaciones.

