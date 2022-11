Energía alternativa

No estás aquí para ver si puedes… puedes, por eso estás aquí…

Este tema ha sido muy discutido y controversial en México, pues hay quien impulsa de muchas maneras la energía limpia no contaminante al medio ambiente y en el otro lado de la moneda se da impulso a la generación de energía con elementos dañinos al medio ambiente, como lo son el combustóleo y el carbón. Este tema ya no sólo ha quedado en el sector productivo de nuestro país, si no también en el Poder Legislativo de la Nación y en varias inversiones no sólo locales, sino la afectación a capitales de empresas extranjeras que ya tienen inversión dentro del tema energético y otras más, que mantienen la intención de establecerse en México, utilizando las millones de horas luz y viento que tenemos y que son gratuitas para la generación de energía, si dañar nuestro equilibrio ecológico y generando empleo. El punto es…¿cómo la generaremos y cuántas alternativas tenemos?.

Como inicio, se le impuso una multa a una compañía española, generadora de energía limpia, esta, superior a los 9 mil millones de pesos y aunado a esta noticia, se informa del retiro de una posible inversión de 60 mil millones de dólares en este renglón de energía eólica y solar, la cuál se instala actualmente en el sur de la Unión Americana con la generación de 150 mil empleos bien remunerados. Hay que entender que el cambio climático alimenta los fenómenos meteorológicos extremos y catástrofes ambientales. El mundo apunta a la energía limpia y libre de carbono, lejos de los combustibles fósiles (petróleo, combustóleo, gas, carbón, etc.) y dar paso a un futuro con cero emisiones contaminantes. Con la gran superficie que se tiene en los tres países del T-MEC (Canadá, Estados Unidos y México) y el bajo costo en la generación de energía eólica y solar, se puede lograr en poco tiempo un gran territorio libre de contaminación ambiental.

Estados Unidos tiene una meta de 10 años, para con la energía solar dominar su red eléctrica y presentó hace muchos meses un proyecto para que conjuntamente con nuestro país se instale un gran centro generador de energía limpia en ambos lados de la frontera, y esa oferta, aún no ha sido respondida por parte de México. Desde el siglo VII a.C. se utilizaba la luz del sol y el vidrio para generar fuego, y la celda solar moderna se inventó a mediados del siglo XX. Es muy claro, a diferencia de los combustibles fósiles, los sistemas de energía solar no emiten gases de efecto invernadero ni contaminan el aire. El proyecto norteamericano estima que para el año 2035, la energía generada por el sol superará el 40 % del total de electricidad de ese país y una importante generación de empleos en la instalación de granjas solares. La energía eólica (ventiladores de turbinas) también ha crecido ya que pasó de 6,000 mil millones de Kilovatios/hora al año en el 2000, a una cifra de 338 mil millones en el 2020. También existe geotérmica que aprovecha el calor subterráneo y es renovable. La energía nuclear es la evolución en la energía no renovable y sí es limpia. La energía hidroeléctrica es de las fuentes de energía más antiguas para generar electricidad y hasta el año 2019 fue la mayor fuente de energía renovable en Estados Unidos. Está bastante claro, México no puede ni debe ir en contra de la energía limpia. El sol y el viento son gratuitos y debemos aprovechar esta oportunidad para obtener una energía barata, cuidando el medio ambiente.

P.D. “El secreto de mi éxito fue rodearme

de personas mejores que yo.”

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! NOVIEMBRE DEL 2022.