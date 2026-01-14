Enero 2026
Aquí un par de recomendaciones para pasarla mejor:
Reinventarse; más si se es adulto mayor.
Juntarse más con los niños y menos con los adultos.
Aprender de su candidez.
Aprender otro idioma, aunque no visites nunca ese país: te dará un lenguaje secreto en ocasiones especiales.
Correr al mar cada vez que sea posible para sentirte estrella de mar o pez payaso
Tomar el sol tomado de la mano de alguno de tus abuelos: por osmosis aprenderás de su vida.
Da algunas monedas a los malabaristas del semáforo: imagina que ésa fuera tu vida.
Reírte de los chistes malos que alguien cuenta; llevan una gran intención: que sonrías más.
Anda en bici o en patines y siente la velocidad en tu cara.
Lee, pero habla de tus lecturas; les darás mayor significado.
Ignora todo lo anterior, pero disfruta lo que la vida te ofrece; no sabes cuando dejará de hacerlo.
¡Feliz inicio de año para todos!
