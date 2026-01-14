Enero 2026

Aquí un par de recomendaciones para pasarla mejor:

Reinventarse; más si se es adulto mayor.

Juntarse más con los niños y menos con los adultos.

Aprender de su candidez.

Aprender otro idioma, aunque no visites nunca ese país: te dará un lenguaje secreto en ocasiones especiales.

Correr al mar cada vez que sea posible para sentirte estrella de mar o pez payaso

Tomar el sol tomado de la mano de alguno de tus abuelos: por osmosis aprenderás de su vida.

Da algunas monedas a los malabaristas del semáforo: imagina que ésa fuera tu vida.

Reírte de los chistes malos que alguien cuenta; llevan una gran intención: que sonrías más.

Anda en bici o en patines y siente la velocidad en tu cara.

Lee, pero habla de tus lecturas; les darás mayor significado.

Ignora todo lo anterior, pero disfruta lo que la vida te ofrece; no sabes cuando dejará de hacerlo.

¡Feliz inicio de año para todos!