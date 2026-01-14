logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Enero 2026

Por Marta Ocaña

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A

Aquí un par de recomendaciones para pasarla mejor: 

Reinventarse; más si se es adulto mayor. 

Juntarse más con los niños y menos con los adultos.

Aprender de su candidez. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aprender otro idioma, aunque no visites nunca ese país: te dará un lenguaje secreto en ocasiones especiales. 

Correr al mar cada vez que sea posible para sentirte estrella de mar o pez payaso 

Tomar el sol tomado de la mano de alguno de tus abuelos: por osmosis aprenderás de su vida. 

Da algunas monedas a los malabaristas del semáforo: imagina que ésa fuera tu vida. 

Reírte de los chistes malos que alguien cuenta; llevan una gran intención: que sonrías más. 

Anda en bici o en patines y siente la velocidad en tu cara. 

Lee, pero habla de tus lecturas; les darás mayor significado. 

Ignora todo lo anterior, pero disfruta lo que la vida te ofrece; no sabes cuando dejará de hacerlo. 

¡Feliz inicio de año para todos!

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ¿Quiénes somos?
    ¿Quiénes somos?

    ¿Quiénes somos?

    SLP

    PULSO

    Imperialismo puro
    Imperialismo puro

    Imperialismo puro

    SLP

    PULSO

    Una piedra en el zapato
    Una piedra en el zapato

    Una piedra en el zapato

    SLP

    PULSO

    Regalar petróleo
    Regalar petróleo

    Regalar petróleo

    SLP

    PULSO