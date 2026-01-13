Regalar petróleo

"¡Qué fácil es regalar lo

Al pueblo bueno de México no le preocupa que el gobierno le regale petróleo a Cuba. Esto es, por lo menos, lo que nos dice la presidenta Sheinbaum. Además, como es algo que se hace desde hace tiempo, no puede tener nada de malo. Ya lo hacían los priistas. Curioso argumento de un gobierno que nos dice que "No somos iguales".

Una reportera le preguntó ayer una vez más a la presidenta Sheinbaum por los datos del contrato que se tiene con Cuba para entregarle petróleo: a qué precio se le vende, en qué porcentaje es ayuda humanitaria. La respuesta fue desdeñosa: "Le preocupa mucho al Reforma, a la oposición. Y sí está la información. Pero así al pueblo de México, como que le preocupe mucho, no. Porque hay petróleo suficiente, hay gasolina, hay diésel, hay todo el combustible necesario. No aumentó el precio. Decían que iba a aumentar y no aumentó. Tenemos un acuerdo con los gasolineros. Por supuesto que la información se puede dar, no hay problema. Lo importante es primero que se sepa que es una ayuda que se viene dando desde hace tiempo".

Asombra que la presidenta piense que al pueblo no le preocupa que el gobierno esté regalando un recurso de los mexicanos a un gobierno extranjero. Es falso que esto sea una preocupación solo del periódico Reforma o de la oposición. Los mexicanos tenemos derecho a saber a cuánto asciende la malversación de fondos por la entrega de petróleo a Cuba. Nos dice la presidenta que "la información se puede dar", pero el hecho es que se oculta de manera sistemática.

La presidenta argumentó ayer que esto no le importa al pueblo de México porque hay "todo el combustible necesario" y los precios no han aumentado porque el gobierno tiene un acuerdo con los gasolineros. No aclaró que en casi todo el mundo han bajado los precios de la gasolina y el diésel, porque el pecio del petróleo está a niveles muy bajos, pero en México, al amparo de ese acuerdo con los gasolineros, se han mantenido muy altos. Ayer la gasolina regular costaba en Texas 2.40 dólares por barril, o sea 63 centavos de dólar por litro, 11.41 pesos por litro. En el sur de Estados Unidos el precio de la gasolina ya ha bajado casi a ese precio de 10 pesos por litro que Andrés Manuel López Obrador prometió para cuando llegara a la presidencia. En cambio, la Profeco reportó ayer en la mañanera un precio promedio de 23.60 por litro. Menudo acuerdo que tiene el gobierno con los gasolineros para vendernos la gasolina a más del doble que en Texas.

Dice la presidenta que Enrique Peña Nieto también regalaba petróleo a Cuba. Si es así, habría que exigirle cuentas a él porque el petróleo de los mexicanos no es para regalar. Peña Nieto, ha dicho Sheinbaum, incluso perdonó la deuda de Cuba, pero esto también es inaceptable. Si Cuba no pagaba sus deudas, más razón habría para no entregarle petróleo. La mandataria afirma que los gobiernos panistas, el de Vicente Fox y el de Felipe Caderón, también daban petróleo a Cuba, pero menos. "En los dos períodos del PAN -dijo ayer- no fueron tanto, pero sí apoyaron". Si es así, habría que aclararlo de igual manera. Regalar a Cuba, aunque solo fuera un barril de petróleo, es un desvío de recursos de la nación.

Pero no porque lo hayan hecho los panistas o los priistas del pasado es correcto que la 4T le siga entregando recursos del pueblo mexicano a otro gobierno y además a una dictadura. Es como si nuestro gobierno hubiera usado dinero de los contribuyentes para apoyar el régimen de Augusto Pinochet en Chile.

La presidenta dijo ayer que tuvo "una muy buena conversación" con el presidente Trump de Estados Unidos. ¡Qué bueno! A los mexicanos nos conviene que la relación con el mandatario estadounidense sea buena. Una de las virtudes de Sheinbaum ha sido mantener una buena relación, a pesar de que Trump se queja constantemente de que el gobierno mexicano está controlado por los narcotraficantes.

