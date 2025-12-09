Engañosos empleos

Aparentemente me falta

La presidenta Claudia Sheinbaum se equivocó. Dijo ayer en la mañanera: "Son 600 mil empleos. Yo dije el sábado que 515 mil, pero el INEGI reporta hasta noviembre 600 mil. De los cuales 22 mil 800. 22 millones 837,768 son empleos formales. Este es el cierre de noviembre. Normalmente en diciembre también aumenta. Entonces es un muy buen dato de nuestra economía".

En realidad, no lo reportó el INEGI. El IMSS es la institución que informa sobre el número de empleos formales en las empresas privadas. El total no son, por supuesto, 22 mil 800, como dijo la presidenta antes de corregirse, pero sí 22.8 millones, como leyó después. Los permanentes fueron 19,800,325, como señaló el director general del IMSS, Zoé Robledo; los demás, temporales.

No es cierto, por otra parte, que en diciembre aumenten los empleos formales; todo lo contrario, el último mes del año cierra siempre con caídas. La propia mandataria debería saberlo: en diciembre de 2024, cuando ya era presidenta, se perdieron 405,259 empleos registrados en el IMSS, una baja de 1.8 por ciento. Fue "el mayor ajuste estacional en 27 años", aseguró en enero BBVA Research. Quizá la presidenta no se haya dado cuenta, porque su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, siempre dijo que su nueva ley de subcontratación haría que dejaran de perderse empleos en diciembre. La caída, sin embargo, aumentó. AMLO nunca entendió que el outsourcing no tiene nada que ver con la contracción estacional de empleo en diciembre, que es consecuencia de que se trata del mes en que suelen concluir los contratos laborales estacionales. Ya sabe usted: donde hay un mal diagnóstico, el tratamiento no funciona.

Tampoco es cierto que las cifras del empleo formal constituyan "un muy buen dato de nuestra economía". Son decepcionantes, subrayan la desaceleración de la economía nacional. Es cierto que el registro de 22.8 millones de empleos formales de noviembre es el más alto de la historia, pero en un país con población creciente el número siempre debe subir. Si no, es síntoma de una recesión y de aumento de desempleo.

Las cifras de noviembre no cayeron, pero son las menores de la última década, exceptuando el año de pandemia: 48,595 empleo en el mes, 194,130 en el año terminado el 30 de noviembre y 599,389 en los 11 primeros meses de este 2025. A esta última cifra se refería la presidenta cuando dijo que había 600 mil nuevos empleos, pero no aclaró que es la menor cifra en una década si se omite el atípico 2020.

El aumento anual, de 194,130 puestos de trabajo, fue de solo 0.9 por ciento. Es una señal de debilidad de la economía, que en el tercer trimestre tuvo una contracción trimestral de 0.3 por ciento. Los nuevos empleos no son suficientes para dar trabajo a los jóvenes que están ingresando al mercado laboral, cuando menos un millón al año, y mucho menos para absorber a quienes llevan años desempleados. Por eso está creciendo la población que trabaja en la economía informal.

Los gobiernos de la 4T han tenido algunos logros, pero pretender que las endebles cifras de empleo formal son uno de ellos es una burla. Los jóvenes conocen muy bien las dificultades que enfrentan al ingresar a un mercado laboral saturado, especialmente para quienes tienen educación media o superior. El que les digan en la mañanera que se están creando muchos empleos es un engaño.

Tequila

El morenista Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, el mismo que empezó a usar el Museo Nacional del Tequila como residencia, suspendió la operación de la planta 1800 de Cuervo porque, según el comentarista Mauricio Flores, la empresa se negó a pagar un aumento de 20 veces en el predial. Un grupo de policías estatales liberó la planta, pero la presidenta estatal de Morena, Erika Pérez, instó al gobernador Pablo Lemus a "respetar la autonomía municipal". Son tiempos de extorsión.

