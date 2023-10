ENTREVISTA IMAGINARIA (Aunque no tanto)

El venturoso inicio del tercer año de este magnificente sexenio que desde ahora queda inscrito en la épica charra nacional, nos parece ocasión propicia para intentar, vía entrevista imaginaria, un ejercicio de esclarecimiento sobre las sofisticadas formas de gobierno en vigor, sus elevados principios doctrinarios, sus visionarias estrategias y sus insuperables procesos racionales para la toma de decisiones.

Así, sin necesidad de mayores disertaciones, entremos en materia:

PREGUNTA: ¿Por qué desde el inicio de su gobierno, hace dos años, San Luis Potosí se ha convertido en uno de los estados más opacos de la República, de los más reacios a la transparencia y la rendición de cuentas?

RESPUESTA: ¡Por mis huevos!

P: ¿Por qué la Dirección de Pensiones del Estado ha dejado de recibir del Ejecutivo los recursos económicos que por ley le corresponden, al grado de que el adeudo histórico de 1 mil 200 millones de pesos que usted recibió al iniciar su mandato actualmente supera los 4 mil millones?

R: ¡Por mis huevos!

P: ¿Por qué su gobierno ha dejado de entregarle completas las partidas presupuestales que también por ley le corresponden a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y además la ha hecho blanco de invectivas de su parte?

R: ¡Por mis huevos!

P: ¿Por qué, ignorando la existencia de decretos administrativos vigentes, su gobierno dispuso de los fondos de cientos de millones de pesos pertenecientes a los fideicomisos de desarrollo económico (Fideco) y turístico (fidetur), sin que nadie sepa bien a bien en qué se los gastó?

R: ¡Por mis huevos!

P: ¿Por qué su administración encarece notoriamente el costo de cierto tipo de obras públicas, como los puentes, añadiéndoles mástiles y tirantes metálicos que no sirven para nada, así como iluminaciones congaleras?

R: ¡Por mis huevos!

P: ¿Por qué la decisión de gastarse más de 500 millones de pesos del dinero de todos los potosinos en construir la Arena Potosí, un lienzote charro de lujo que no aparece en el Plan Estatal de Desarrollo, que nadie solicitó, que no se presupuestó y que la ciudad no necesita?

R: (El énfasis hace su aparición) ¡Por mis puritititos huevos, y qué!

P: ¿Por qué su administración inició las obras de rehabilitación en San Miguelito sin siquiera avisarle, ya no digamos solicitarles los permisos debidos, a las instancias municipales y federales correspondientes?

R: ¡Por mis huevos, porque como gobernador no tengo por qué pedirle permiso a nadie, y además porque los cuates esos me caen gordos!

-¿Pues qué le hicieron?

-Los muy méndigos se han negado a venir de rodillas a bolearme los zapatos.

P: ¿Y por qué sin ser suyos los adoquines retirados en Tlaxcala, ya que son parte del patrimonio de la ciudad, se puso usted a regalarlos alegremente?

R: ¡Por mis huevos!

P: Oiga, disculpe usted la pregunta, pero ¿por qué los intentos de arrebatarle a Tradiciones Potosinas la organización y promoción de la Procesión del Silencio?

R: Cómo que por qué, pues porque son fifís y porque ¡se me hincharon los destos!

P: ¿No le parece que es excesivo lo que su gobierno gasta en la Feria Nacional Potosina, habiendo tantas otras necesidades urgentes?

R: ¡Me he gastado y me gastaré tanto como se me hinchen los destos!

P: ¿Por qué fue y se gastó millones y millones de pesos en comprar mustangs y camaros para patrullar la carretera 57, sin antes asegurar la autorización para incursionar en terrenos federales y al final quedarse con un palmo de narices?

R: Es que los coches esos estaban en oferta, sobre todos los camaros que descontinuaron este año, y además no creí que la paisana Rosa I. se animara a decirme que no. ¡Mira que también tiene muchos destos!

P: ¿Sabe usted por qué la Auditoría Superior del Estado, ahora Instituto de Fiscalización Superior del Estado, va para dos años sin titular?

R: ¡Por mis puros huevos!

-Disculpe usted, pero ese tema es competencia del H. Congreso del Estado.

-¡Me da igual!

P: ¿Y por qué la Fiscalía especializada en asuntos electorales va para diez meses sin responsable?

R: ¡Por mis huevos!

-Usted perdonará, pero eso es competencia de la Fiscalía General del Estado que es un órgano autónomo e independiente.

- Jajajajaja. ¡Sí, cómo no!

P: Y a propósito, ¿nunca se ha arrepentido de haberle dados órdenes a gritos, en una plaza pública y con todos los medios presentes, a la entonces presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que es un poder independiente?

R: ¡Qué chingaos me voy a arrepentir, comenzando porque la directamente interesada nunca dijo ni pío!

P: ¿No le parece que su gobierno ha sido muy patán a la hora de despedir funcionarias y funcionarios, sobre todo cuando se trata de mujeres, como ya lo vimos con Paty Véliz, Aurora Mancilla, Elizabeth Torres y algunas más?

R: ¡Es pa’que se eduquen!

P: ¿Es en serio eso de querer pasarse por el arco del triunfo el artículo 115 de la Constitución General de la República e imponerle comités de vigilancia a los ayuntamientos para todo lo que tiene que ver con adquisiciones, contrataciones y concesiones?

R: ¡A huevo!

-Oiga, pero eso no es viable jurídicamente.

-¿Pero el pinche susto quién se los quita?

P: Hay quienes tienen la impresión de que usted más que como gobernador se conduce como dueño del estado.

R: Como dueño, como amo, como capataz, como machuchón y como se me da la gana. Ya quiero ver quién se me para enfrente.

P: ¿Hasta dónde piensa llegar en eso de decirles a sus gobernados mentiras, falsedades, medias verdades, exageraciones, afirmaciones equívocas, inexactitudes, y otros datos, como el lunes en su informe?

R: ¡Justa, exacta y precisamente hasta donde se me hinchen los ya saben qué!

P: Por último ¿Y los potosinos?

R: Los traigo espantados, salieron muy asustadizos; a los que no, los traigo maiceados y a unos cuantos dizque muy picudos los traigo mareados.

P: ¿O sea?

R: ¿A quién le dan pan que llore?

La entrevista concluye porque el interpelado debe recibir a un sastre especialista en trajes charros de alta gama para actualizar medidas y confeccionar varios atuendos de faena, de media gala, de gala y de gran gala, para el fiestononón que se avecina.

COMPRIMIDOS

El más reciente fallo de la justicia federal relacionado con la remunicipalización de Villa de Pozos, expedido el lunes pasado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de esta ciudad, bien entendido, contiene un mensaje sencillo para todos los involucrados: Hagan bien las cosas si no quieren que luego se caigan sus determinaciones. Esto, a reserva de que se resuelvan otros litigios pendientes, como el que impugna el cambio de fechas (del 30 de septiembre al 3 de enero) del proceso electoral, argucia para tratar de meter con calzador la elección en junio próximo de un nuevo Ayuntamiento.

En materia de informes gubernamentales, en San Luis Potosí hemos oscilado de un extremo a otro. Pasamos del solemnizado acartonamiento de antaño a la pasarela de las vanidades imitación del desfile de Victoria’s Secret, solo que sin bikinis. Los excesos escenográficos para hacer lucir a una sola persona, creo, salieron contraproducentes. No he escuchado una sola opinión favorable y sí muchas adversas, sobre todo por el desmedido culto a la personalidad y lo chafita de la parafernalia. Al final del día, congruente con los tiempos, resultó un evento muy charro.

Bien dice un viejo dicho popular: “Hay veces que Dios cuida de sus animalitos.” Gracias debemos darle al altísimo de que nuestro señor gobernador haya agarrado patín ferviente por la charrería y no por la Lucha Libre. ¿Se lo puede imaginar usted, amable lector, dando el grito disfrazado de Blue Demon y encabezando el desfile del 16 con el atuendo de La Parka?

No falta razón a quienes, con base en buena información, están convencidos de que el triunfo de Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena no fue lo mejor para Ricardo Gallardo Cardona. Conforme los compromisos de confidencialidad y lealtad se aflojan, son varios los que con pelos y señales relatan cuándo, dónde y cómo el mandatario potosino les comunicó su compromiso con Adán Augusto y pidió no echarle mucho incienso a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero que nadie espere reacciones de molestia o enojo por parte de la afectada, pues estamos en plena época del pragmatismo más feroz y descarnado que se haya visto en años. Los títulos nobiliarios en la política de hoy día son los votos y el dinero que se traigan en el bolsillo. Los ajustes de cuentas son para después.

Dejen traigo a cuenta una vieja pero simpática historia. Según esto, un integrante del gabinete presidencial rechazaba brusca y categóricamente la idea de que los cocodrilos vuelan. “Y, además, quién dice esa pendejada”, preguntó. “El señor Presidente”, le contestaron. “Ah, bueno, por eso como les decía sí vuelan pero bajito, bajito”. Me vino a la mente al observar el sutil cambio de postura en estos lares a propósito de la reactivación, por decisión presidencial, del proyecto Monterrey IV para llevar agua del Pánuco a la Sultana del Norte. ¿Y aquello de amarrarse a las máquinas (sabrá Dios cuáles) para impedir la extracción del vital líquido?

Hasta el próximo jueves.