Eran y daban

“Oigan, entiendo que el ‘éxito’ y la ‘modernidad’ eran la aspiración en décadas anteriores, aunque sólo beneficiaban a las mafias políticas y empresariales. Eran malvados, claro, pero uno debe madurar y crecer como persona y como país.

Digamos, la economía capitalista puede ser mejor que las alternativas, pero nuestra ideología no nos da tantas libertades. Vamos a continuar con el discurso aunque tendrá que seguir el neoliberalismo del TLCAN, el Banco de México, la inversión extranjera…

En vez de dedicarme a gobernar, he tenido que centrarme en mentir abiertamente para proteger a nuestro amado líder tras su gestión y cumplir sus instrucciones con quienes él me dejó en el gobierno de la República y en los otros poderes.

Sus brillantes y eficaces mentiras las he tenido que volver mis mentiras, aunque no van a funcionar al infinito. Varias ya nomás no jalan: que somos un país más seguro y democrático; que la corrupción y el huachicol fueron erradicados; que el sistema de salud es como en Dinamarca; que los grandes proyectos han sido exitosos…

No ha resultado nada fácil un segundo piso que continúe su complicado gobierno. Decimos que encabezó un sexenio maravilloso, claro que sí, pero no podremos desatender los problemas que se generaron en seguridad (abrazos no balazos) incluso ante Estados Unidos; ni en salud a partir de reiteradas fallas que a muchos afectan y hartan; tampoco en la relación con el poderoso vecino, pues era más fácil burlarse de Biden que de Trump…

Nos hemos visto obligados a ir modificando ciertas cosas sin que Andrés piense que lo traicionamos: sólo cambiamos lo que es forzoso y mantenemos el discurso.

No pocos me insultan hasta en lo más personal, porque sigo sus lineamientos o indicaciones. ¿Pues qué esperaban? ¿Que no le hiciera caso a quién le debo todo? Eso sí, cada día es más difícil cumplirle y no estoy segura de que él lo entienda. Con las nuevas leyes hay más mentadas golpistas, digo.

¿Y por qué no iba a nombrar a sus amigos y protegidos como representantes de México en organismos internacionales? Nadie es perfecto y por allá ni saben de sus fiascos… bueno, en la OMS sí saben, pero un país soberano designa a quien quiera. Además, eso ayuda a distraer del lavado de dinero y otras broncas.

Tenemos que negar que la economía se haya vuelto mucho más vulnerable y corra peligro de desplomarse, con malas perspectivas para el crecimiento y el empleo. Igual, que los programas sociales se vean frenados por los déficits que recibimos.

En fin, soy leal e intuitiva y sé acomodarme muy bien, pero él sabe que no soy tan fuerte ni tan inteligente como para liberarme de su patronazgo y rehacer su gobierno… con todo, las palabras o las distracciones ya no dan para tanto, como antes daban”.

* ANTE TANTAS ADULACIONES QUE muchos gobernantes ansían, la escritora española Irene Vallejo nos recuerda que Alejandro Magno, tan aplaudido por estadistas y sabios, quería que Diógenes también le rindiera pleitesía. Fue a hablar con el filósofo que dormía en la calle, pues había renunciado a todas las vanidades y propiedades. El conquistador le ofreció que le concedería lo que pidiera. Diógenes, que se desperezaba en el suelo, se incorporó un poco, vio la comitiva y dijo “Te pido que te apartes, porque me tapas el sol”.

En un caso posterior, otro filósofo que vivía con lujos gracias a que daba coba al tirano Dionisio de Siracusa, dijo a Diógenes “Si aprendieras a ser sumiso al rey, no tendrías que comer esa basura de lentejas”. A lo que el agudo pensador contestó “Si tú hubieras aprendido a comer lentejas, no tendrías que adular al rey”.

Igual, cita ella el poema de Quevedo ‘Respuesta de Diógenes a Alejandro’: Mi hambre no cuesta vidas al viento, al bosque o al agua; tú, matando cuanto vive… tu hambre no matas. A todos mandas y a ti tus destinos te mandan…

* TAMBIÉN LEÍ ESTAS FRASECITAS que, verán ustedes, resultan tan sencillas como profundas y poderosas: 1. La vulgaridad, no es carácter. 2. La decencia, no es debilidad. 3. El desacuerdo, no es enemistad. 4. La humildad, no es pobreza. 5. La calumnia, no es información. 6. El ‘bullying’, no es humor. 7. Estar convencido, no es tener la razón. ¿Les parecen?

* DI POR AHÍ CON aquella que se usaba hace años para evaluar a presidentes o gobernadores “Robó, pero hizo”, y me recordó la de “No hizo, pero no robó”, cuando ahora predomina “No hizo y robó”. Bueno, se ve más lejos la ideal de “Hizo y no robó”. Vamos cada vez peor, pues.

