“Es hora de detenerse. ¿Por qué tanta agitación? Mi abuela decía que no debemos ser esclavos de la prisa”.

Isabel Allende, El plan infinito

Todas las reformas electorales del pasado se negociaron durante meses con la oposición y al finalizar se aprobaron por consenso. El presidente López Obrador, sin embargo, quiere imponer la suya sin negociación y a las prisas.

Los diputados que votaron a favor de la iniciativa de reforma de las leyes secundarias ni siquiera tuvieron oportunidad de leerla. En el Senado, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, se negó a la humillante dispensa de trámites y votación inmediata que ordenó su homólogo Ignacio Mier en la Cámara de Diputados. Aun así, el senador morenista César Cravioto ha adelantado que se planea concluir la reforma esta misma semana. La idea es que se apruebe en comisiones el lunes 12 de diciembre para pasar al pleno el martes 13; esto permitiría enviar la iniciativa de regreso a los diputados, que tendrían que aprobarla sin las modificaciones que hicieron y por las que los regañó el presidente, para el jueves 15, día del cierre del período ordinario de sesiones.

El senador Cravioto ha lanzado, además, una amenaza a Monreal: o se alinea a las instrucciones del presidente o queda fuera: “Todos tenemos que ir a favor. Es un tema prioritario para el fortalecimiento de la democracia, para el proyecto de la Cuarta Transformación. Son de las iniciativas donde todos tenemos que ir a favor”.

Fortalecer la democracia es una de las mentiras con las que se promueve esta iniciativa por la que se han descartado todos los trámites y procedimientos de ley. Su propósito es cargar los dados en elecciones futuras para favorecer a Morena y permitir el surgimiento de un nuevo sistema de partido hegemónico, como el que encabezó el PRI durante la mayor parte del siglo XX. La otra gran mentira es la que afirma que con esta reforma se lograría un enorme ahorro de dinero público. El secretario de gobernación, Adán Augusto Hernández, dijo que sería de 5 mil millones de pesos, pero el presidente López Obrador declaró que 3,500. ¿Por qué cifras tan diferentes? Porque no tienen idea. Esta iniciativa de reforma al vapor no viene acompañada de estudios que muestren cuánto dinero se ahorraría ni qué problemas podría haber en la aplicación de recortes a los presupuestos del INE y del Tribunal Electoral. El monto del ahorro no es ni siquiera un cálculo aproximado.

No soy de los que dicen que el INE no se toca. Nuestro sistema electoral tiene muchos defectos, algunos de los cuales fueron introducidos en las reformas de 2007 y 2014 por esos mismos grupos de izquierda que hoy han llegado al poder con López Obrador. Los cambios futuros, sin embargo, deben hacerse con tiempo y con acuerdos con la oposición. Además, las enmiendas no deben afectar la calidad de los procesos electorales y mucho menos poner fin a la alternancia de partidos en el poder que solo empezamos a gozar en el país a partir de las elecciones federales intermedias de 1997.

Yo lamento la actitud del presidente López Obrador en este tema. Durante muchos años afirmó ser un luchador por la democracia; hoy parece decidido a acabar con ella para reestablecer el sistema de partido hegemónico que dijo combatir en el pasado. Y lo está haciendo con un procedimiento muy cuestionable, al impulsar una iniciativa hecha a las prisas, sin permitir que los legisladores tengan siquiera oportunidad de leerla. Así no se debe legislar sobre un tema tan importante, así no se debe legislar sobre ningún asunto.

Pumas

AMLO le cedió el micrófono en la mañanera del viernes 9 a Amir Ibrahim, un supuesto periodista que, entre otras cosas, dijo que el consejero electoral Ciro Muyama --”imagínense”, dijo, imitando al presidente-- es uno de los dueños del equipo de futbol Pumas. La afirmación fue desmentida por la UNAM y por Murayama. Me preguntó si Liz Vilchis incluirá esta falsedad en su Quién es Quién en las Mentiras.

