Estado gravitacional

“La fuerza con que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas

e inversamente proporcional al cuadrado

de la distancia que los separa”.

Ley de la gravitación universal 1687.

El Estado de Derecho no puede gravitar a los tiempos políticos o de poder de las personas o a situaciones de atracción estrictamente carismáticas. Por el contrario, es un principio de gobernanza en la que todos (no admite excepciones), estamos sujetos al cumplimiento de la norma justa y que protege los derechos humanos. Es un pilar, si no está firme y gravita, se viene abajo la paz pública y la democracia.

Ya por cuarto año consecutivo que he sido invitado por World Justice Project -WJP-, para el Índice de Estado de Derecho, esta última en su versión 2021-2022. Presenta algunos datos e indicadores muy interesantes, como los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Mire Usted estimado lector, sin un Estado de Derecho fuerte y solido este incide directamente proporcional a la capacidad de hacer frente a la inseguridad, la violencia y la impunidad. Años y años de ver erróneamente, con una visión dominante el tema de la inseguridad, como una cuestión de policías y ladrones, últimamente como una cuestión de militares y bandidos.

Primero la Ley, el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y la transparencia, la seguridad vendrá por añadidura. Políticas de seguridad pública sin un Estado de Derecho fortalecido, política fracasada. continúan dizque preocupados por la inseguridad, pero como un concepto antigregario sin poner de manifiesto que el Estado de Derecho y la Seguridad son dos espacios conexos, Estado de Derecho fuerte-Seguridad igual.

Pero vamos a las puntuaciones y rankings en las 32 entidades federativas: San Luis Potosí:

*Índice de Estado de Derecho, lugar 21.

*Límites al poder gubernamental, lugar 16.

*Ausencia de corrupción, lugar 23.

*Gobierno abierto, lugar 22.

*Derechos fundamentales, lugar 19.

*Orden y seguridad, lugar 21.

*Cumplimiento regulatorio, lugar 19.

*Justicia civil, lugar 12.

*Justicia penal, lugar 23. (investigación penal, procuración e impartición de justicia, derecho de las víctimas, debido proceso, justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción y, sistema penitenciario seguro y respetuoso d ellos derechos humanos.)

San Luis Potosí sigue mostrando un estancamiento e incluso un deterioro en materia de Estado de Derecho, en gran medida por el debilitamiento de los contrapesos institucionales al gobierno y un cierre del espacio cívico, también por un gran deterioro en el sistema de justicia penal y, por último, nulo avance en materia de anticorrupción.

Una mejora significativa en lo referente a la justicia civil y administrativa, nada más.

TAPANCO: Reprobados en Orden y Seguridad, que mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades.

Sin incluir, delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible y trata de personas. Continua la violencia ocasionada por la delincuencia organizada y común que incide en las cifras de homicidios y las percepciones de inseguridad. Una ausencia de crimen, que mide la ausencia de delitos que afectan de manera directa como la incidencia y prevalencia de los delitos. Y si las personas se sienten seguras, que mide la percepción de seguridad en su casa, trabajo, calle, escuela, mercado, parque, centro comercial, banco, cajero automático, transporte público, automóvil y carretera. También mide la percepción de seguridad de las empresas en su estado.

@franciscosoni