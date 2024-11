Por “simplificación orgánica”, con 347 votos a favor, 128 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) y otros seis órganos autónomos.

Según el discurso de la presidenta Claudia Scheibaum, “la desaparición del INAI como organismo autónomo erradica la opacidad y la corrupción. La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno asume estas funciones para garantizar más transparencia y mejor resguardo de datos personales”. En tiempos de opacidad y paparruchas (fake news) veamos errores y aciertos.

Fui testigo del surgimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), su transformación en INAI y de su similar estatal, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip). Hubo un tiempo en el que con algunos colegas periodistas tratamos de impulsar esa institución dotada de autonomía que apoyara la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Vinieron a San Luis Potosí para hablar del tema personajes como el magistrado Salvador Nava Gomar, el entonces diputado Javier Corral y el periodista Javier Darío Restrepo. Se propusieron borradores de leyes de transparencia, se tuvieron entrevistas con diputados locales y luego, como siempre, en la institución crecieron la burocracia y las cuotas partidistas.

A veces me imaginaba una organización tipo Expedientes secretos X, la serie de televisión: investigar y documentar a pesar de todo, y hasta donde fuera necesario. Obviamente no pasó. Sí, ha habido fallas, abusos. La información reciente sobre los lujos del excomisionado presidente de la Cegaip no tiene pierde. Quienes están arriba suelen marearse con tanto o “tantito” poder. ¿Desaparecer una institución es el remedio? En todas o casi todas las que conozco (de todos los niveles y poderes, autónomas o académicas) he sabido de casos nunca investigados, de información, contratos, despilfarros y obras que al arbitrio de alguien se reservaron por equis número de años.

En el INAI y en otras instituciones una cosa es la cúpula y otra los trabajadores, y también son diferentes las leyes o los estatutos a su aplicación. Que se castigue a quien delinca, así de fácil.

He sido parte de algún comité de transparencia y he platicado con integrantes de otros, he tomado cursos de transparencia. La información no la ocultan el INAI o la Cegaip, sino los mismos sujetos obligados (instituciones); ambos organismos pueden ser omisos (y lo han sido) al tolerar respuestas tardias, o no sancionarlos, al no siempre buscar respuestas convincentes ante preguntas de particulares o la publicación de lo que por ley debe ser público. Una respuesta común era “no se cuenta con dicha información”, pero se podía apelar mediante recursos de revisión y a veces se lograba desclasificarla. Aún no se sabe cómo va a operar la Secretaría Anticorrupción, pero al ser parte de lo mismo pues...

Como dijo alguien en X (antes Twitter), faltó socializar lo que podía hacer el INAI, pues mediante solicitudes de información de periodistas y ciudadanos se pudo saber lo que por otras vías no hubiera sido posible. Muchos medios pudieron sacar reportajes e investigaciones especiales gracias a esas solicitudes. Más aún, muchas asociaciones civiles pudieron defenderse de presuntos abusos de autoridad. Ahora mismo hay colegas metiendo solicitudes antes de que cambie todo.

Por ejemplo, según información de Reforma en julio pasado, “el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deberá entregar a un particular información relacionada con las sanciones impuestas por faltas graves y no graves a jueces y magistrados de 2021 a 2023”. Aquí más cerca, la periodista María Ruiz documentó que “después de más de nueve meses de gestiones y peticiones constantes ante autoridades de los tres niveles de gobierno por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, habitantes de las colonias Quintas de la Hacienda, Quintas de los Morales, Cactus y Los Gómez lograron la aprobación para construir un puente peatonal sobre la carretera federal 70, en el kilómetro 255+100”.

Como dijo Mulder, la verdad está ahí afuera.

Posdata: en colectivo, en los talleres y con colegas y colegos seguimos con muchos proyectos editoriales y de presentaciones. El primer tiraje de Hotel Juárez está por agotarse y ya andamos planeando otros tres libros colectivos. Por lo pronto, ya viene el cuarto libro anual de cuentos navideños. ¡Gracias!