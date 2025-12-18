Farmacia Potemkin

"Prometer salud universal

sin presupuesto no es política pública: es simulación".

Dr. Éctor Jaime

La presidenta Sheinbaum posteó este 14 de diciembre: "Caí de sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia; conversamos con las y los encargados. Vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud".

Escéptico, Xavier Tello, especialista en salud pública y autor del libro La tragedia del desabasto, comentó: "Esto es verdaderamente patético. Cayó ´de sorpresa´ en una farmacia de un hospital donde solo hay una paciente formada, todos los empleados con batas impecables, no hay oficios ni avisos pegosteados en los vidrios y los ´stocks´ están exageradamente llenos (ineficiencia)".

El episodio recuerda las "aldeas Potemkin" que el militar y político ruso Grigori Potiomkin, conocido en español como Potemkin, presumiblemente construía al paso de la emperatriz Catalina la Grande para mostrar una prosperidad inexistente. Detrás de las fachadas, había una Rusia llena de carencias.

La farmacia a la que "cayó" de sorpresa la presidenta Sheinbaum fue una simple fachada Potemkin que intentaba ocultar el mayor de los fracasos de la Cuarta Transformación. Las repetidas promesas del expresidente López Obrador de que el sistema de salud pública de México sería no solo igual sino mejor que el de Dinamarca se han convertido en una amarga burla para los usuarios. También lo fue la creación de la Megafarmacia del Bienestar, ese gigantesco cascarón de 15 mil millones de pesos que supuestamente eliminaría el desabastecimiento de medicinas, pero que hoy se mantiene como un monumento a las ocurrencias de AMLO.

La designación del doctor David Kershenobich, un reconocido médico, como secretario de salud hizo generar expectativas de que la situación podría cambiar, pero los avances han sido insuficientes. Ahora, la decisión de colocar unos puestos semifijos con algunas medicinas fuera de las unidades de salud, que tienen farmacias en su interior, y llamarlos Farmacias del Bienestar parece una nueva burla.

La mayor tragedia del gobierno de López Obrador fue el manejo de la pandemia de covid. El propio mandatario no lo entendió y declaró el 1 de septiembre de 2020: "No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno". En realidad, la estrategia del exsubsecetario de salud, Hugo López-Gatell, fue una de las peores del mundo. En México se registraron 808,619 muertes en exceso, por arriba de la tendencia normal, pero además 297,149 fallecimientos innecesarios, producto de malas decisiones del gobierno ("Aprender para no repetir", 2024). López-Gatell, que debió haber sido procesado por negligencia o por lo menos exhibido por incompetencia, ha sido premiado con un cargo diplomático en Ginebra, Suiza.

Pero ahí no quedaron las responsabilidades. López Obrador acabó con el Seguro Popular y dejó a millones sin cobertura de salud. También eliminó las compras consolidadas de insumos que realizaba el IMSS, con lo que provocó el desabastecimiento.

La solución no es fingir visitas "de sorpresa" a clínicas preparadas como aldeas Potemkin. México está sufriendo una crisis de salud que se debe en parte al escaso presupuesto gubernamental, pero también a la aplicación de pésimas políticas públicas. ¿Cuántas medicinas se habrían podido comprar con los 15 mil millones de la Megafarmacia? ¿Qué caso tiene tener puestos semifijos con algunas medicinas cuando en el interior hay farmacias completas sin suficiente dotación? Es tiempo de destruir las Farmacias Potemkin y construir un verdadero sistema de salud pública.

Fracaso

Una vez más Birmex fracasó en su licitación de suministros de este diciembre. De 2,029 productos, solo se compraron 1,026, la mitad. Dice la Secretaría de Salud que esto no pone en riesgo la disponibilidad de medicinas, pero la verdad es que se mantiene la falta de insumos provocada por AMLO.

