Qué horror seguir hablando -el día de hoy- de los titulares que encabeza una supuesta transformación; ésa que va por el camino que lleva de "Guate- Mala a Guate- Peor".

Mejor les dejó más de un par de frases trilladas que a pesar de su carácter, redondearon uno de estos días en los que la realidad personal, no cuadra con el entorno inmediato. Algunas solo me parecen divertidas.

Veamos cómo resuenan en los lectores que visitan este humilde escrito, hecho de la sabiduría de otros, sin pretensión de hacerme la sabelotodo; pero les debo algunos de los autores intelectuales de las mismas. Aquí van:

"Que cada uno, baile al ritmo que le haga feliz."

"El tiempo no te hará olvidar, te hará madurar y entender mejor las cosas."

"Si me enfoco en la herida continuaré sufriendo. Si me enfoco en lección quizá habrá oportunidad de crecimiento."

"Es un error permitir que una persona enojada opine sobre tu vida y tus intenciones."

"No me busquen, al rato yo me reporto." (una de mis favoritas)

"Tenemos el potencial para hacer cosas increíbles."

"Mejor deja de preocuparte y comienza a confiar en ti."

"Y cuando yo haga lo mismo usted solo mastique y trague."

"Hay que hacernos responsables de nuestras vidas: las víctimas nunca triunfan en esta telenovela."

"Por motivos ajenos a mi voluntad ¡voy a trabajar" (Ésta también me encantó)

"La gente feliz no habla mal de los demás."

"Dejen de prohibir tanto porque no alcanzo a desobedecer todo", es otra muy buena.

"No se pueden lograr victorias hablando de derrotas."

"¡Vamos a ser felices! ¡Yo invito!" Sin duda LA MEJOR

-AUTOR: NO ENCONTRADO

-FUENTE: WWW CUALQUIER SITIO DE FRASES HECHAS