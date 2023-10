Gobernadores inseguros

“A este señor le falta lo que

a mí me sobra: ovarios”.

Xóchitl Gálvez al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.

Los Gobernadores y su responsabilidad histórica con la inseguridad y violencia en sus territorios. Hace siete años dialogaban un Gobernador y el titular de la SEDENA, en la cual ambos coincidían en que los titulares del ejecutivo tenían que hacerse cargo de la seguridad y los militares regresar a sus cuarteles, que la nueva Ley de Seguridad Interior, les daría una salida decorosa. Pues al año, en el 2017 que publican la dichosa ley y más temprano que tarde la SCJN declaró la invalidez total de la misma.

En esos tiempos, entendían a la Seguridad Interior en vez de la Seguridad Pública, como: “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”. Lo que eso signifique.

¿Los Gobernadores pueden con el tema de la inseguridad y la violencia? Si, pero no solo pueden, sino deben, pero no hay voluntad política o hay contubernio, no hay de dos sopas, diría mi abuela.

Mire Usted, los Gobernadores el año pasado contaban con 222 mil 727 personas adscritas a las instituciones de seguridad pública estatales. La mayoría cuenta con Secretarios de Seguridad de origen militar.

San Luis Potosí tiene 3 mil 425 personas en funciones de seguridad, 101 en funciones de proximidad, 1,742 en prevención, 37 en reacción y no cuenta con policías de investigación. Sin embargo, 34 renunciaron, 732 fueron lesionados, 138 jubilados y 10 fallecidos.

Tiene una tasa de policías preventivos por mil habitantes de 1.0, ocupando el octavo lugar a nivel nacional. Sigue manteniéndose como el Estado que mejor paga a nivel nacional a sus policías en un rango de entre 20 y 25 mil pesos mensuales. Ocupa el décimo octavo sitio en presupuesto ejercido en seguridad con mil 800 millones de pesos. Ingresaron a la Academia de policía 338 cadetes, egresaron 316 y hubo 22 deserciones. En aseguramiento de armas de fuego fueron 297.

San Luis Potosí, tiene una prevalencia delictiva en hogares del 26.9%; una incidencia delictiva en las personas con una tasa de delitos X 100 mil habitantes de 32,681 víctimas; tiene una incidencia delictiva por delitos con una tasa más frecuente de extorsión, robo o asalto en calle o transporte público, amenazas y lesiones; cada vez son más las victimas presenciales de delitos con un 67.8% muy por arriba de la media nacional que es de 54.5%; el costo del delito es de 6 mil 438 millones de pesos por consecuencia de la inseguridad y el delito; los potosinos gastamos en nuestros hogares 2 mil 398 millones de pesos en medidas preventivas; existe una cifra negra del delito del 92.8%; el 59.7% de los potosinos considera la inseguridad como el problema más importante; el 42.4% de los potosinos considera que vivir en su colonia o localidad es inseguro.

TAPANCO: Un Gobernador en México puede llevar a la alineación de su Estado, en una suerte de anti gobierno o anti estado, donde grupos criminales con aquiescencia, “operan” en el territorio ejerciendo su poder con la violencia, cobro de piso, extorsión, secuestro, o con la amenaza de su utilización (calentar el Estado).

@franciscosoni