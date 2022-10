Gobernante tóxico vs INE

Hoy, la sociedad mexicana ya no puede darse el lujo de no participar activamente en los asuntos públicos. No es suficiente criticar a los gobernantes alrededor de una taza de café con los amigos, o en el trabajo y desde las redes sociales, y quedar casi impasibles frente a la avalancha de mentiras, engaños, INEPTITUD, corrupción, simulaciones, e hipocresía que invaden al país, desde las dos o tres horas diarias con que un presidente que atosiga, estigmatiza y empobrece a la nación entera con su discurso tóxico, cada mañana. Todas las mañanas.

Ha amenazado, o asfixiado económicamente o mediante amenazas o destruido, a casi todas las instituciones que no se plegaban a sus ambiciones de poder y más poder. Hoy ya inició su embate contra el INE, que es la única y mejor institución que en el país ha sido y sigue siendo una garantía de democracia, que ha mantenido hasta ahora su independencia del poder absoluto, totalitario y populista que trata AMLO de imponer a México, mediante el control del ARBITRO ELECTORAL, el Instituto Nacional Electoral, con acoso continuo y reducciones a su presupuesto para ahogarlo económicamente y seguir añadiendo al Consejo, más consejeros incondicionales, para implantar un dominio casi total de partido único.

Este presidente, se ha burlado de la Constitución General de la República una y otra vez, de muchas formas, para lograr sus propósitos. “NO ME VENGAN CON ESO DE QUE LA LEY ES LA LEY”.

Político mitómano, con un lenguaje envenenado, que se ubica en la cumbre del poder y que ha defraudado la esperanza de los millones de ciudadanos que votaron por él hace más de cuatro años y ven que en este ya cercano (venturosamente), final de sexenio, NO cumplió con ninguna de las promesas con las que los engañó, para llegar al poder:

REDUCIR LA POBREZA y la ha incrementado ya en más de 4 millones de nuevos pobres.

ACABAR O REDUCIR LA CORRUPCIÓN, y la corrupción campea por todas las áreas de su gobierno. Ahí están, entre muchos otros, los casos del hermano Pio, recibiendo envoltorios llenos de billetes, los contratos con PEMEX de su prima Felipa y los manejos opacos de toda la montaña de presupuesto que se ha concedido fuera de la Ley al ejército. Y los informes del reciente libro EL REY DEL CASH, que exhibe las sumas de dinero en efectivo que ha recibido (bloqueo del Paseo de la Reforma), de diferentes áreas de gobierno sobre todo desde la regencia del DF (René Bejarano, “el señor de las ligas” recibiendo miles de dólares en efectivo, cuando era secretario particular de AMLO en el gobierno del D.F.) y fuertes indicios de que el “huachicol” sigue fuerte, a pesar de lo que diga.

APOYAR A LAS MADRES TRABAJADORAS, y desapareció las Estancias Infantiles.

UN SISTEMA DE SALUD COMO EL DE DINAMARCA, y suprimió medicamentos a los niños con cáncer, calificando a los padres de familia que exigían los medicamentos, como CONSPIRADORES.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, y suprimió la inversión pública en investigación y usó al CONACYT como instrumento político y empezó la persecución a toda la comunidad científica.

SUPRIMIÓ ALEVOSAMENTE el SEGURO POPULAR, que aún con deficiencias, permitió incorporar a más de 20 millones de mexicanos a los servicios de salud, y en su lugar implantó su programa de bienestar, que es un rotundo fracaso porque varios millones de personas se han quedado sin servicio y sin medicamentos, profundizando su pobreza y sus padecimientos.

LLAMA A LA AUSTERIDAD Y A LA POBREZA FRANCISCANA, cuando sus hijos viven en el extranjero ocupando mansiones de lujo y usando relojes y vestimenta de las marcas más costosas, y él mismo vive en un suntuoso Palacio Nacional a un costo muy alto.

EL EJERCITO A LOS CUARTELES, y cada día les da más poder y más presupuesto.

CIEN UNIVERSIDADES NUEVAS, no cumplió ni con la décima parte y las que hay adolecen de pésimo profesorado y falta de equipamiento mínimo.

7000 sucursales bancarias en todo el país, y no llegó ni siquiera a 700 ni otorga créditos a los campesinos.

PROGRAMAS SOCIALES COMO SEMBRANDO VIDA y otros más completamente opacos, con un sello electorero apoyado en los llamados “siervos de la nación” que tienen la misión de tratar de intervenir en las casillas electorales y extorsionar a los electores. Además, no permite que sean auditados para verificar su correcta aplicación.

Creo que hoy todos los mexicanos de bien, tenemos la tarea ineludible y superior de ayudar a salvar a nuestra patria de las garras de un gobernante tóxico y de la tiranía populista y corrupta que ya se cierne sobre ella. Y no solo pensando en las generaciones futuras, sino desde ahora mismo, desde las generaciones presentes hoy en la vida de esta nación.

También me parece que el sector empresarial con un fuerte sentido social, estará llamado a participar activamente en esta responsabilidad para preservar nuestra democracia y alcanzar una nueva etapa de nuestra vida democrática, con un sistema político sin corrupción o al menos muy reducida, en un ESTADO DE DERECHO, sustentado en una más amplia y eficaz participación de toda la sociedad.

Hoy el ánimo social anda bajo, falta que la autoridad se gane la confianza de los gobernados con base al orden, a la justicia y a la paz en un futuro de libertades y de fe en un porvenir con mejores oportunidades de educación de calidad, de trabajo bien remunerado y de verdadera esperanza para todos.

alr020637@gmail.com