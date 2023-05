Greenwashing o lavado verde

(Primera Parte)

Este concepto relativamente nuevo según la organización GREENPEACE se refiere a “EL ACTO DE CONFUNDIR A LOS CONSUMIDORES Y POBLACIÓN EN GENERAL, EN RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES, PRODUCTOS, SERVICIOS Y APORTACIONES AL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE UNA EMPRESA, MARCA COMERCIAL, PARTIDO POLÍTICO, ETC., TRATANDO DE OBTENER VENTAJAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS PRINCIPALMENTE”. La anterior definición implica que la población en general constantemente somos engañados a través de medios de comunicación para ser manipulados en nuestras decisiones de consumo, principalmente, además de nuestras tendencias políticas, aprovechándose de que cada vez SOMOS MÁS CONSCIENTES DE LOS EFECTOS ECOLÓGICOS DE NUESTRAS DECISIONES.

El principal medio por el cual somos engañados y manipulados es el llamado MARKETING VERDE, que se vale del color verde para transmitir a la audiencia objetivo (público en general) un supuesto compromiso con el medio ambiente, engañando y confundiendo desde las marcas y nombres con el concepto de “VERDE”. Ejemplos los tenemos por cientos o miles delante de nuestros ojos y los analizaremos más adelante.

¿CÓMO IDENTIFICAR LA PRÁCTICA DE GREENWASHING? Lo primero es analizar cada vez que leamos las palabras VERDE, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE o conceptos similares. Normalmente esta práctica omite pruebas o certificaciones de la propaganda expresada, no se informa de los efectos colaterales de su uso, se etiquetan falsamente opiniones de terceros por medio de imágenes o palabras, afirmaciones medioambientales falsas, creaciones de SLOGANS MEDIOAMBIENTALES falsos o estruendosos, AFIRMACIÓN DE CERTIFICACIONES POR ORGANISMOS O LEYES QUE MUCHAS VECES NI SIQUIERA EXISTEN. Todo lo anterior sólo puede ser juzgado por el análisis de cada uno de nosotros desde nuestro papel de consumidores principalmente, además de votantes y decisiones de nuestra vida diaria en general.

Ejemplos de GREENWASHING en nuestro entorno directo: 1.- En una simple lata de atún se puede leer el slogan “PESCA SOSTENIBLE O SUSTENTABLE”, “AMIGABLE CON LOS DELFINES”, pero la realidad es que la pesca de atún siempre mata delfines indirectamente en cualquier parte del mundo.

2.- En nuestras bolsas de plástico: “PLÁSTICO BIODEGRADABLE”, práctica muy común de esta industria que sólo coloca un letrero, normalmente de color verde, en la bolsa plástica que lo más seguro es que dure cientos de años en biodegradarse, pues no se nos especifica el tiempo.

3.- “MEDICINA Y COMPONENTES 100% NATURISTAS O NATURALES”, es una práctica muy común especialmente en la industria medicinal; si analizamos los componentes o mejor si los probamos no encontraremos lo natural por ningún lado.

4.- HUEVOS DE LIBRE PASTOREO es incluso un concepto gracioso, embustero y 100 % engañoso que utilizan marcas como BACHOCO, HUEVOS SAN JUAN, etc., ya que en primer lugar las gallinas no se pastorean y en segundo, sus lugares de producción son CÁRCELES para las gallinas que viven toda su vida confinadas en un espacio mínimo.

5.- LECHE Y JUGOS SIN CONSERVADORES, y resulta que ese producto perecedero puede durar meses e incluso años sin refrigeración en un contenedor de cartón que nos lleva a la siguiente mentira.

6.- ENVASE DE CARTÓN PROVENIENTE DE FUENTES RESPONSABLES, según la FSC C014047, lo cual no sabemos a primera instancia qué quiere decir. Y al final se agrega la leyenda “LALA te escucha”, con un teléfono en el que contesta normalmente una grabadora.

7.- Cosméticos en su mayoría con la leyenda “SIN MALTRATO ANIMAL”, lo que implica que para desarrollarlos o fabricarlos no se utilizaron componentes o experimentos animales, que es un concepto muy difícil de demostrar y muy fácil de escribir.

8.- Este es uno de los engaños de GREENWASHING favoritos de todas las industrias y del marketing en general: “ORGÁNICOS”, lo cual en nuestra mente y concepción ingenua implica que no se utilizó ningún pesticida, ninguna molécula, ningún desinfectante, etc. durante el proceso de cosecha, limpieza y envase del producto, lo cual es prácticamente imposible en la actualidad que por nuestra sobrepoblación mundial necesitamos en los procesos, si no nos morimos de hambre. CONTINUAREMOS….