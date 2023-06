Greenwashing o lavado verde

(Segunda Parte )

Continuando nuestro artículo de semana pasada seguiremos analizando casos de el GREENWASHING con el que somos bombardeados todos los días en nuestra vida diaria con el único objetivo de concientizarnos y ser mas analíticos en nuestras decisiones en general. Despues de analizar 8 casos continuaremos los siguientes:

9.- COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS: Las 6 hermanas petroleras mundiales sostienen grandes y millonarias campañas a nivel mundial, especialmente en México La BRITISH PETROLEUM BP, LA EXXON, al promover que nos vende Gasolina o Diesel ecológicos y nos proyectan anuncios con fondos verdes y paisajes de ensueño, más la única realidad es que estamos quemando entre todos 100 millones de barriles diarios de petróleo que por medio de GREENWASHING nos ocultan que en realidad son al multiplicarse por 159 litros que es cada barril de petróleo la cantidad aumenta a 15,900 millones de litros que al dividir entre 8,000 millones de HOMO SAPIENS que somos quiere decir que cada humano quemamos casi 2 litros diarios de gasolina. Y cada LITRO ECOLÓGICO ¿????? Vierte 2 kilos de CO2 a la atmósfera es decir que a pesar de esa propaganda engañosa vertimos 32,000 millones de kilos de CO2 a nuestra atmósfera diariamente. Mismo que todos respiramos. Dónde está lo verde y ecológico ¿???

10.- AGUA DE LOS ALPES, DE MANATIAL, etc: Igualmente por medio de GREENWASHING se nos hace creer que es mejor beber agua de los Alpes, de los Fiordos de Escandinavia, de Francia, de Italia (Perrier, San Pelegrino, etc;), por ser mas pura y ecológica que la nuestra. En realidad el agua potable es solo H2O más minerales y en ellos está la diferencia. Más no se nos menciona el costo ecológico de trasladar esa agua miles de kilómetros consumiendo COMBUSTIBLES FÓSILES pudiendo con el mismo resultado a lo mejor beber un agua que se trasladó solo unos cuantos kilómetros con una HUELLA DE CARBÓN mucho menor. Y más en nuestro caso teniendo una de las mejores aguas minerales de el mundo que es el AGUA DE LOURDES, de Santa María del Río o bien el agua TOPOCHICO, de Monterrey.

11.- PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO: Este es todo un caso por analizar ya que lo único que tiene VERDE es el logotipo y un TUCÁN al frente. Y se ostentan como ECOLOGISTAS y es un partido que es un negocio de la familia Gonzalez del Dr. Simi y que lo único que hace es vender su voto o apoyo al mejor postor de los partidos grandes en el poder. Ha promovido leyes retrogradas y obsoletas con fines propagandísticos como las leyes de BIENESTAR ANIMAL CONTRA LOS CIRCOS sin medir las consecuencias que pagaron los propios animales; las leyes ANTITAURINAS sin tomar en cuenta muchos factores que existen alrededor de esa fiesta, muchísimas leyes solo de nombre que no se les puede dar seguimiento ante los recortes de presupuesto a PROFEPA, CONAFOR Y SEMARNAT que ellos mismos proponen, apoyan y aprueban.

Es un auténtico GREENWASHING político que lo único que busca es su rebanada de el pastel de la democracia mexicana.

12.- CANADÁ Y EMPRESAS MINERAS: Este es un país que se vende como un PARAÍSO ECOLÓGICO más es uno de los 5 países mas depredadores de el planeta por medio de su industria minera, en San Luis Potosí tenemos el ejemplo de la minera San Xavier que es una subsidiaria de la canadiense NEW GOLD INC. En un acto de GREENWASHING que raya en lo ridículo y SURREALISTA tiene en medio de los miles de toneladas de desechos contaminados que nos están dejando UN MUSEO de El Cerro de San Pedro en el que en lugar de exponer que ese pueblo es el que dio origen al estado de SAN LUIS POTOSÍ hace mas de 400 años se expone y enfatiza más la historia de la mina a partir de la llegada de la empresas americanas, entre otras empresas, a explotar el lugar intensivamente y que ahora remata ecológicamente esta empresa canadiense que sólo nos heredará si lo permitimos los POTOSINOS, millones de toneladas de desechos con arsénico que tarde o temprano tendremos que remediar ya cuando ellos se regresen a su país Canadá y a costos pagados por nosotros. Contraviniendo el T-MEC en sus reglamentos ecológicos.