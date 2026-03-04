Guerra por siempre

Las grandes naciones no pelean guerras interminables".

Donald Trump, 5.02.2019

Este 1 de marzo el presidente Donald Trump de Estados Unidos predijo que la guerra contra Irán duraría "cuatro o cinco semanas". Un día después cambió su visión: "Las guerras pueden pelearse por siempre y muy exitosamente", declaró en redes sociales.

No sorprenden los vaivenes. Maquiavelo señalaba en su Historia de Florencia que "Las guerras empiezan cuando uno quiere, pero no terminan cuando uno desea". Lo sabe el líder ruso Vladímir Putin, quien lanzó su invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, con la idea de conquistar todo el país en unas cuantas semanas, pero cuatro años después está empantanado en una contienda que no parece tener fin. Los resultados concretos tampoco son previsibles, porque las guerras cambian de manera radical las actitudes y circunstancias de los países.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los objetivos de los ataques contra Irán no son claros. El régimen iraní había enfrentado manifestaciones de descontento de su población, que fueron objeto de una brutal represión, pero Trump no se preocupa mucho de los derechos humanos de los iraníes, ni de nadie más. Si bien ha pedido a la población que se levante en rebelión, la decisión de solo bombardear desde el aire hace virtualmente imposible lograr un cambio de régimen. Por el contrario, los ataques pueden fortalecer al gobierno islamista al generar una reacción nacionalista.

Acabar con los líderes de la República Islámica puede haber tenido alguna lógica. Si ese era el propósito, la operación ha sido exitosa: no solo ha muerto el líder supremo Alí Jamanei sino también miembros de su familia y varios colaboradores cercanos. Estados Unidos e Israel atacaron ayer la Asamblea de Expertos de Qom que debía elegir al nuevo dirigente del país. Sin embargo, Jameini, con 86 años, habría dejado el poder de manera natural en poco tiempo. En cambio, hoy se ha convertido en un mártir que puede inspirar a una nueva y más radical generación de líderes religiosos y políticos.

Destruir las armas nucleares es una buena razón para lanzar ataques, pero el consenso de los especialistas es que en este momento el país no tiene ya un programa para desarrollar estos dispositivos. Lo curioso es que en 2012 y 2013 Trump cuestionó al entonces presidente Barack Obama de estar considerando un ataque a Irán por su supuesto programa nuclear, pero en realidad para fortalecer sus posibilidades de reelección y en consecuencia de su "incapacidad para negociar de manera adecuada".

No sé si Trump piensa que ahora los bombardeos lo ayudarán políticamente y le permitirán al Partido Republicano tener un mejor desempeño en las elecciones intermedias de noviembre, pero el hecho de que siempre cuestionó las aventuras militares de sus predecesores le generará críticas. Un enemigo externo suele fortalecer al gobernante de un país, pero no hay indicaciones de que los estadounidenses perciban a Irán como un peligro real. Si algo han demostrado las acciones de estos últimos días es que la Unión Americana e Israel superan ampliamente en poderío militar a cualquier país del cercano oriente.

No parece que esta vaya a ser una guerra prolongada, porque Irán tendrá cada vez más problemas para responder a los ataques, pero puede ser costosa e impopular entre los electores estadounidenses. Solo cuando salgan las nuevas encuestas de opinión sabremos si fortalece a Trump y mejora las posibilidades de los republicanos de triunfar en los próximos comicios. Pero incluso la derrota más contundente generará rencores en Irán que pueden traducirse en atentados terroristas durante años.

Hermanados

Trump se ha hermanado una vez más con su amigo López Obrador. Si el expresidente mexicano decretó una "pausa" en las relaciones con la España del socialista Pedro Sánchez, pausa que no se ha levantado, Trump ha puesto fin a las relaciones comerciales por la negativa de Sánchez de apoyar las acciones militares contra Irán.

www.sergiosarmiento.com