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El 19 de julio fue declarado oficialmente este año por el Congreso del Estado de San Luis Potosí como Día Estatal del Pueblo Guachichil. La fecha conmemora la ejecución de una mujer que la historia registra en el acta del juicio que se le siguió ese día, el día que ella llamó a la rebelión, y en la que se dijo que no tenía nombre porque no había sido bautizada. El acta (cuyo original está en el Archivo General de la Nación) concluye con la orden de ejecutarla al amanecer en el camino de la ciudad española de San Luis Potosí al pueblo de indios de Tlaxcala.

Esto fue en 1599, siete años después de la fundación de San Luis Potosí.

Ella irrumpió en los templos de los pueblos de indios (hoy barrios) de Tlaxcala y Santiago. Rompió imágenes y llamó a combatir a los españoles, mientras prometía llevar a los naturales a "la laguna". El Justicia Mayor Gabriel Ortiz de Fuenmayor la detuvo, la juzgó y la mandó a ejecutar en unas cuantas horas. La historia y la narrativa oral, y hoy la literaria, la conocen como "la bruja guachichil".

Del 12 al 20 de julio se han programado actividades de todo tipo de parte de un grupo que ha asumido la preservación y el legado de los guachichiles, una parcialidad chichimeca que habitó las tierras de lo que hoy es San Luis Potosí. Me tocó platicar sobre mi novela La bruja guachichil, palabras para otra magia, a casi seis años de que obtuvo el premio de narrativa del Certamen 20 de Noviembre y a casi cinco años de su publicación.

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Quiero compartir algunos párrafos de la generosa reseña que hizo Juan José González Mejía para la presentación de la novela en Tampico, y que luego publicó en El Sol de Tampico.

«Más que un repaso histórico por la fundación de San Luis Real de Minas del Potosí o de la Gran Chichimeca o de otro pueblo cuya constitución se pierde en las neblinas del tiempo premexicano, La bruja guachichil. Palabras para otra magia es un puñado de ecos, voces que se niegan a morir del todo y cuyo prurito es contar una tragedia (la de una mujer sin nombre desafiante de la Corona), pero también son relatos de gente sin historias, arrancada de su terruño porque no tiene la raíz primigenia: un nombre».

«y, al igual que en La república de los sueños de la brasileña Nélida Piñón, la novela de Roque es consignataria de la memoria oral de personajes sin tierra propia, expropiados de una comunidad de la manera más terrible: integrando familias sin apellidos. Sin la descripción sensual de un Graham Green o escatológica de Conrad, Alexandro Roque sin embargo urde una mirada siempre rayana en eso que Julio Cortázar llamaba "sentimiento de lo fantástico", donde lo real es acto común de lo onírico...»

Agradezco sus palabras y a todos quienes la han leído. Ya viene una nueva edición.

Silbatazo final

Los goles de la etapa final de la gesta futbolera han sido genialidades. En el ángulo exacto. Eso no quita las sombras del negocio de Infantino, las decisiones erradas de varios técnicos y las tarjetas rojas a contentillo de algunos hombres de negro. Este fin de semana se decide todo, la copa solo puede ser alzada por un país, y los demás seguiremos en lo nuestro.

Harry Kane, el líder de la selección inglesa, publicó en X, luego de perder ante su similar albiceleste: «Algunos recuerdos se quedarán con nosotros los jugadores y estoy seguro de que con ustedes, los aficionados, por un largo largo tiempo. Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás. Tienes que luchar por ella, recibir golpes, levantarte y volver a intentarlo, y eso es lo que haremos, no hay otra manera que seguir creyendo y seguir empujando».

Además de la celebración de los cinco años de mi novela, esta semana tuve la oportunidad de participar en varios foros institucionales y académicos, lo cual agradezco de corazón, a quienes me invitaron y a quienes asistieron.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

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