La inflación es un aumento en los precios que tiene tres causas: salarios, ganancias empresariales e impuestos. En México predomina la creencia que esta se debe al incremento de los salarios mínimos; sin embargo, esto no es verdad. A nivel mundial, en postpandemia el 78 % de la inflación se debió a las utilidades empresariales. En México, el 68 % provino de las ganancias de las actividades de la economía y no del incremento de los salarios. Por ello es preciso afirmar que la inflación es un asunto político y, no económico.

El repunte de la inflación en 2021 se debió a la recuperación de los niveles de ganancia previos a la pandemia. Lo mismo sucedió en 2022 con la situación de guerra en Europa. Así mismo, las sanciones de Estados Unidos a Rusia, que sumadas a las de China, Venezuela, Nicaragua, Irak y Cuba generaron altas tasas de inflación. A esto se suma, la incapacidad de grandes sectores sociales para defender sus derechos laborales. Su única alternativa han sido las urnas electorales; es algo que no quiere entender la clase política que ha perdido espacios de poder.

El debate sobre las causas y consecuencias de la inflación en la economía es histórico. Los salarios están en el centro de este debate. Los enfoques de mercado han desarrollado una narrativa sustentada en los salarios y los impuestos, pero ignorando las ganancias de la actividad económica. Los gobiernos durante muchos años han adoptado esta postura y han apostado a que los trabajadores pierdan capacidad adquisitiva, generando con ello un conflicto social que está latente y que en cualquier momento puede explotar.

La solución de política pública ha sido aumentar la tasa de interés, lo que reduce el consumo y la inversión, y con ello disminuye el empleo. La situación que se presenta es que hay menos dinero para gastar. Además, ha generado un aumento sin precedentes de la deuda pública, incluido el crédito privado. Por lo que, el aumento de las tasas de interés estanca la productividad. La inflación y las soluciones adoptadas desde el enfoque de mercado implican inevitablemente problemas sociales, como el incremento de la desigualdad.

La alternativa para controlar la inflación no puede ser solamente mediante el control de salarios. Es una solución que ha generado grandes problemas económicos, sociales y políticos. Las nuevas políticas públicas deben de partir del supuesto que un adecuado funcionamiento de la actividad económica permite que se mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores. Como en México, donde los impuestos son bajos y su recaudación ineficiente por los altos niveles de evasión; la solución es el control de las altas tasas de ganancia de las actividades económicas.

En resumen: En el combate a la inflación mediante soluciones de mercado, incrementado las tasas de interés y controlando los salarios, han llegado a sus límites por los altos costos económicos y sociales. El incremento de la deuda, pública y privada; la presencia de una mayor desigualdad social en la mayor parte de los países del mundo requiere de una solución política: reducir los márgenes de ganancia que predominan en las actividades de la economía. Próxima colaboración: 31 de mayo de 2021.

@jszslp