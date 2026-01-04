Intervencionismo

Inició apenas el año y ya parece de película.

«Vamos a dirigir Venezuela hasta que haya una transición democrática» dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primera conferencia de prensa luego de "capturar" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, acusados de narcotráfico.

Como los villanos de algunas películas, explicó su plan: "Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares en reparar la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país. Estamos listos para un segundo ataque mucho mayor si es necesario".

Los venezolanos en EU «ya pueden regresar a su casa», dijo Trump quién sabe con cuánta ironía. Hasta a Corina machado, la líder opositora venezolana y flamante Nobel de la Paz, le tocó: «Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto». Como en las películas donde un villano traiciona al otro para quedarse con su parte del botín.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En apenas dos días del año nuevo occidental en México hubo un sismo con más de mil réplicas, y aún están por verse las réplicas ante la acción golpista del presidente estadunidense, ese sí declarado culpable por las leyes de su país.

Luego de meses de presión contra el régimen venezolano, de bombardear lanchas presuntamente cargadas de drogas, Trump esperó el inicio de año para atacar vía aerea objetivos militares en Caracas y estados vecinos y "facilitar" así la "extracción" de su bravucón objetivo, por cuya cabeza ofrecía 50 millones de dólares. Recordemos que Trump tiene varias cuentas pendientes, quién sabe si hasta psiquiátricas, y le urgen distractores. Recordemos que la República Bolivariana de Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y su política "socialista" la hace aliada de países como Rusia, Irán y Cuba, por lo mismo enemiga de Estados Unidos. Otro dato interesante es que China recibe más del 80 % de la producción de petróleos de Venezuela.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que Maduro y su esposa «enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses» en Nueva York, acusados de «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».

Mientras el presidente de Argentina, Javier Milei, celebraba «¡viva la libertad, carajo!», el de Colombia, Gustavo Petro, pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU «por la agresión a la soberanía de Venezuela y América Latina». La presidenta de México, Claudia Scheinbaum, citó la violación al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y manifestó su rechazo a las acciones militares. Hasta AMLO salió a la palestra de X para pedir mesura a Trump, sin abrazo "por esta vez".

En un texto enviado en Navidad, titulado 24 de diciembre, el poeta y politólogo Tomás Calvillo Unna advertía que «el poder expropiado por la ambición personal suele terminar en tragedia» y que «serán los servicios de inteligencia militar norteamericanos los que sustituirán al gobierno de Maduro, desarmando la trama iraní-rusa-china donde equivocadamente el gobierno mexicano se involucró, reduciendo al máximo sus márgenes de maniobra en el contexto internacional que atañe a esa región, con petróleo, carteles, gobiernos y tráfico de armas envueltos de ideología...»

Y se ha resaltado en algunos medios que también un 3 de enero cayó el dictador panameño Manuel Noriega, en 1990. La acusación también fue por narcotráfico y el operativo se llamó «Causa Justa». La operación para "capturar" a Maduro se llamó «Resolución Absoluta».

Hay quienes se relamen los bigotes queriendo el mismo intervencionismo gringo en México, porque Trump ha dicho que Claudia Sheinbaum no gobierna, sino los cárteles. ¿Aplaudir el linchamiento de un ladrón o un agresor? ¿Cortar las cabezas a los cárteles afecta su funcionamiento real, sus redes? ¿Se vale el «secuestro» que hizo el hijo del Chapo de su competidor para llevarlo ante la «justicia» gringa? ¿Son la «justicia por propia mano» o el intervencionismo las únicas salidas en este inicio del segundo cuarto de siglo? Espero que no.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: este lunes empiezan las inscripciones para los talleres del Centro de las Artes de San Luis Potosí. La oferta es amplia e interesante. Ojalá nos veamos por allí los sábados.