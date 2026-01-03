Población mundial por edades de nosotros mismos, Homo Sapiens

Hoy analizaremos la estratificación de los 8,300 millones de HOMO SAPIENS que habitamos el planeta, de forma consciente la minoría o inconsciente la mayoría de lo que estamos haciendo aquí y los efectos ecológicos que provocamos con esta sobrepoblación que paradójicamente es producto de nuestros avances en la ciencia en general, y provoca un IMPACTO ECOLÓGICO ENORME por el aumento de nuestra demanda de BIENES Y SERVICIOS que, en cualquiera de sus formas, SON PRODUCIDOS por medio de nuestros ECOSISTEMAS al grado que ya hace muchos años que rebasamos el punto de equilibrio de la SOSTENIBILIDAD de nuestra única casa-planeta. Lo manejaremos en % de la población y por continentes para mayor comprensión. La primera observación es FILOSÓFICO-REALISTA y es que “EL DÍA QUE NACIMOS EMPEZAMOS A MORIR”, ya que a nivel mundial el 9% de la población actualmente está entre 0 y 4 años de edad y empieza a disminuir inmediatamente hasta llegar a solo el 0.18 % arriba de los 90 años de edad. Felicidades a los que tenemos más de 65 años de edad, ya que pertenecemos al último 4.0% de la humanidad y seguimos vivos. Aprovechemos nuestra experiencia y transmitamos un estilo de vida más acorde ECOLÓGICAMENTE a las siguientes generaciones.

Por continentes, ASIA es el más poblado del mundo; tan sólo entre China e India tienen el 33% de la población mundial o sea 2,800 millones de habitantes aproximadamente. El menos poblado es OCEANÍA, con sólo 52 millones de habitantes, es decir 0.6% de la población mundial. En AMÉRICA LATINA actualmente somos 670 millones o sea el 7.8% de la población mundial. ÁFRICA es el continente más desequilibrado por su número de nacimientos, que lo sitúa con una población del 15.2% de niños en edades entre 0 y 4 años, mientras que en el resto del mundo estamos entre el 5% en Europa y el 9% en Latinoamérica. Lo anterior nos muestra la CORRELACIÓN INVERSA entre número de NACIMIENTOS Y CULTURA, entre más pobre e inculto sea un país o una persona, mayor es el número de hijos que tendrá. ASÍ DE IMPORTANTE ES LA EDUCACIÓN.

A nivel mundial, es decir sobre nuestros 8,300 millones de HOMO SAPIENS, el 40% de población se encuentra en el rango de 0 a 14 años de edad, el 56% está en el rango de 15 a 64 años de edad y por último el 4% nos encontramos en el rango de 65 años en adelante. La población mundial se mantiene bastante estable desde los 0 hasta los 24 años de edad, rondando los 700 millones de HOMO SAPIENS, después de lo cual empieza a descender ya que morimos actualmente alrededor de 67 millones de HOMO SAPIENS anuales. El problema está en que también nacemos 135 millones de HOMO SAPIENS anualmente (2.25 NACIMIENTOS POR MUJER), es decir en promedio le agregamos a nuestro planeta 68 millones de habitantes al año, equivalentes a un nuevo MÉXICO CADA 3 AÑOS, lo cual es ECOLÓGICAMENTE INSOSTENIBLE, y nos estamos llevando solos a navegar en aguas totalmente desconocidas.

La estadística para mayores de 65 años es la siguiente: ÁFRICA, sólo sobreviven a esa edad el 4% de su población; por sus condiciones de pobreza y marginación mueren antes. ASIA Y LATINOAMÉRICA, el 8%, lo cual nos sitúa en media tabla. EUROPA tiene el 19%, lo cual lo sitúa en los mejores estándares de vida. NORTEAMERICA está en el 16% bastante bueno y OCEANÍA está en el 13%. Lo anterior nos vuelve a ligar estándares de vida y salud con EDUCACIÓN, los países y segmentos de población más educados en todos los aspectos viven más y mejor y tienen menos hijos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todos los HOMO SAPIENS parece que no acabamos de comprender después de más de 4 millones de años de EVOLUCIÓN y después de entre 6,000 y 8,000 años de CULTURIZACIÓN, que vivimos en una única casa y que es FINITA y mide sólo 149 millones de km2 de tierra y 361 millones de km2 de océanos, con una temperatura media de 14 grados centígrados y que al menos hasta hoy no tenemos otra opción más que vivir aquí, ya que estamos diseñados para este planeta exactamente en sus condiciones originales, hasta antes de la REVOLUCIÓ}ON INDUSTRIAL en que empezamos a modificar accidentalmente el clima por nuestro desconocimiento y desprecio a la ECOLOGÍA de nuestra propia casa y estamos barriendo, ocultando entre todos la basura debajo de la alfombra. En este caso la función de esta columna en gran parte es levantar la alfombra y enseñarnos lo que estamos haciendo y ocultando.

Buen año 2026 y cambiemos un poco muestro estilo de vida, presionando menos al planeta en este 2026. La meta es implementar pequeñísimos cambios diarios, que se pueden multiplicar por 8,300 millones de buenas acciones.