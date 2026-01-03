Este año: lo que viene

Miren ustedes, cada ciclo anual volvemos a renovar expectativas y refritear los mejores deseos para nosotros y para los demás.

Optimismo, no pesimismo. ¿Buenos deseos, no atisbos realistas? ¿Podemos engañarnos al ser positivos, o debemos advertir lo negativo para enfrentarlo y que luego no nos afecte tanto?

De muchos pronósticos que se podrían intentar, sólo esbozo aquí varias de las grandes perspectivas que se identifican. Con eso tenemos, creo.

¿DESLINDE DE SHEINBAUM?

La presidenta de México no es responsable de los difíciles problemas que enfrenta como heredera de López Obrador, pese a que los aceptó y encubrió a fin de asumir su mandato.

Resulta frustrante la tarea de defender a su mentor y tratar de convertir desastres en maravillas. Con todo, aunque muchos lo ven necesario, no habrá un deslinde por rompimiento con su antecesor y sólo queda que, a su tiempo, los escándalos de ineptitud y corrupción vayan generando un distanciamiento gradual de ciertos errores y fracasos, tal como ya se observa en seguridad.

¿ECONOMÍA?

Sin crecimiento a partir de aumentos en productividad e inversión bruta fija no habrá una disminución real y sostenida de la pobreza con mejoras en el nivel general de vida. Y hoy la perspectiva se ve peor sin certidumbre ni seguridad jurídica, y ante la renegociación del T-MEC o la pérdida de condiciones propicias para la inversión privada nacional y extranjera.

Es así que, al añadir crecientes límites al endeudamiento y a la continuación de los programas de repartición de dinero, la economía se podría convertir a la larga en la puntilla para el obradorismo.

¿SALUD Y EDUCACIÓN?

Se confirma que la Salud Pública no da señales de que vaya a mejorar este año, pero la caída en la Educación es más lenta y aún hay posibilidades de detener un derrumbe total y entrar a un proceso de recuperación.

Son muy graves sus deficiencias y algunos extremistas incluso dicen que la educación pública debería desaparecer; sin embargo, es imprescindible y tiene que ser mejor… como en otros países.

¿CORRUPCIÓN?

La corrupción puede verse como “la madre de todos los vicios” al propiciar el desastre que experimenta México estos años. A su vez, la impunidad sería la madre de la corrupción que viene, pues sin castigo ni corrección se vuelve menos peligroso ser deshonesto.

Así, es improbable que esta calamidad se reduzca en el corto plazo e incluso cabe prever todavía cierto empeoramiento si los escándalos tardan en provocar esas correcciones.

¿TRUMP?

Se multiplican los indicios de que el presidente estadounidense no está tan bien de salud física y, sobre todo, mental. Es un sicópata narcisista que actúa en forma errática y caprichosa; más que nada, en su beneficio personal.

Por ello es muy difícil que se cumpla la esperanza de algunos mexicanos en cuanto a que su “ayuda” nos pueda llevar hacia tiempos menos malos.

¿Feliz año?

Nuestros mejores deseos para el año que inicia suelen ser una expresión emocional de buen ánimo, que casi nunca tiene que ver con cifras reales ni datos duros de perspectivas, aunque sirve hasta cuando la realiza un gobierno para reducir el rechazo o allegarse popularidad. Quisiéramos ver las cosas mucho mejor de lo que son… pero no nos engañemos ni bajemos la guardia.

Está bien ser optimistas lo más que se pueda. Si somos pesimistas en economía, digamos, casi todo puede empeorar. Y no dejemos de estar atentos a los problemas de inseguridad, desempleo creciente, desplomes en salud o educación… Intentemos atenuar sus efectos sobre nosotros.

Eso sí, sin cimientos sólidos, la 4T se ha cuatrapeado al confundirse y descolocarse casi por completo. Se ha hecho bolas en su “segundo piso” al dedicarse a defender el pésimo gobierno de López Obrador y desatender la función de gobernar para mejorar el nivel de vida de la población.

Día tras día el obradorismo miente y contrataca, acosa y persigue a quienes critican o cuestionan, niega las evidencias de ineptitud o corrupción y asegura la impunidad de tantos criminales. Todo ello con enormes costos para un país que apenas empieza a reaccionar.

* BREVES Y PODEROSAS FRASES son, por ejemplo, las de “Necesitamos un presidente que defienda a tus hijos, no a los hijos de AMLO”. “Aceptar una responsabilidad para la cual no estás calificado, es corrupción”. “Engañarse y engañar no soluciona los problemas, los agrava”. “La gente puede agitarse por lo que la prensa diga, pero puede morir por lo que la prensa calle”.

