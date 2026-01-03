Nuevo horizonte en el entorno empresarial

En este 2026, el mundo empresarial se encuentra en un momento crucial de transformación, impulsado por tendencias ineludibles que redefinen radicalmente la forma en que las empresas operan a nivel global. Estos cambios se articulan en torno a tres categorías predominantes: Inteligencia Artificial y Tecnología, Cultura Laboral y Recursos Humanos, y Sostenibilidad y Estrategia.

Inteligencia artificial y tecnología:

la revolución imparable

La adopción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito empresarial ha experimentado un crecimiento exponencial. Según un estudio de McKinsey, en 2023, el 50% de las empresas encuestadas informaron haber integrado la IA en al menos un área funcional, lo que representa un incremento del 14% en comparación con 2022. Para 2026, se proyecta que esta cifra alcanzará el asombroso 70%. Tal crecimiento no solo pone de relieve la emergente IA generativa, que permite a las organizaciones crear contenido y soluciones innovadoras, sino que también destaca la transición hacia un modelo de “Edge Computing”, cuya adopción ha crecido un 30% en el último año.

En el contexto mexicano, se espera que el mercado de IA alcance los 3.5 mil millones de dólares en 2026, con un crecimiento interanual del 25%. Las empresas que integren tecnologías de inteligencia artificial y aprovechen sus capacidades estarán mejor preparadas para tomar decisiones rápidas e informadas en un entorno empresarial cada vez más dinámico.

Cultura laboral y recursos humanos: la era de la empleabilidad continua

El concepto de “empleabilidad continua” se ha vuelto fundamental en el ámbito laboral. Según el Informe de Empleo Global 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 50% de los trabajadores enfrenta un alto riesgo de automatización en la próxima década, lo que resalta la necesidad de formación continua. En comparación con 2024, cuando solo el 40% de los trabajadores consideraban que su capacitación era insuficiente, este año la cifra ha aumentado, reflejando una creciente preocupación por la adaptabilidad ante las transformaciones tecnológicas.

Además, el modelo de trabajo híbrido ha llegado para quedarse. Un estudio de Gartner revela que el 74% de los CEOs a nivel mundial planean mantener algún tipo de trabajo híbrido, una tendencia que ha ascendido desde el 50% en 2022. Este cambio ha propiciado un liderazgo más empático, en el que se reconoce que el bienestar emocional de los empleados es crucial para mantener tanto la productividad como la satisfacción laboral.

Sostenibilidad y estrategia:

el imperativo empresarial del futuro

La sostenibilidad se ha convertido en un pilar estratégico fundamental para las organizaciones, impulsada por una creciente presión tanto de consumidores como de inversionistas. Según un estudio de Deloitte, en 2024, el 70% de los consumidores preferían marcas que adoptan prácticas sostenibles, un aumento del 20% respecto a 2022. Para 2026, se anticipa que esta cifra alcanzará el 80%.

El concepto de “capitalismo inclusivo” también ha ganado relevancia. Un estudio de Accenture indica que el 62% de los consumidores están dispuestos a cambiar de marca si perciben que las empresas priorizan prácticas inclusivas y sostenibles.

Este 2026, se perfila como un año crucial para las organizaciones que desean prosperar en un entorno en constante cambio. La integración de la inteligencia artificial, la promoción de una cultura laboral saludable y el compromiso con la sostenibilidad no son solo tendencias pasajeras; son componentes esenciales del éxito empresarial.

@pablonecoechea

(Director Regional de EGADE Business School)