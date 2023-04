La agricultura en México

Me encantan las personas que ante un problema buscan la solución, y no el culpable.

No sólo como una referencia histórica, si no como una medida de seguridad alimentaria para cualquier país, es el campo la primer actividad económica y social. La certeza de tener el alimento, es la subsistencia de una comunidad y de una nación. En México existen 26 millones de hectáreas abiertas al cultivo, donde 5.5 millones de personas laboran en ellas y 18 millones las habitan o dependen directa o indirectamente de este sector primario. Dentro del total de personas que laboran en el campo, el 56 % son agricultores y el 44 % restante, son personal de apoyo (peones o jornaleros). La edad promedio de los agricultores es de 42 años y el personal de apoyo, está en el rango de 15 a 29 años. El 11 % de esta mano de obra son mujeres. Las entidades que mayor porcentaje de su población ocupada laboran en el campo son: Veracruz con un 18 %, Chiapas 30 %, Puebla un 20 %, Oaxaca 24 % y Michoacán un 18 %. Con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América hay un aumento de las ocupaciones no agrícolas, algo similar a la tendencia mundial de un crecimiento urbano y aún así se cuenta en este continente con 50 millones de trabajadores rurales.

El sector agrícola mexicano ha tenido un papel muy importante en el mundo, esto, al incrementar sus exportaciones a la Unión Americana y a otros países. Sin embargo, no ha estado exento del efecto negativo que origina el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues esto ha incrementado los precios de los insumos para su producción y el precio final del producto. Durante el primer semestre del 2022, el sector agroalimentario exportó al mundo productos por un valor de 27 mil 645 millones de dólares, un incremento del 15 % en relación al mismo período en el 2021. Las importaciones se ubicaron en 21 mil 108 millones de dólares, con un crecimiento del 19 %. Del comercio total de productos agroalimentarios (48 mil 753 millones de dólares), el 53 % corresponde al sector agroindustrial, un 44 % al agropecuario y el 3 % restante al sector pesquero. Con una inversión extranjera durante los últimos tres años, México recibió 2,158 MDD en este sector, siendo la agricultura, cría y exportación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza lo principal. Estados Unidos, Brasil y Chile son los grandes inversores.

La oportunidad del T-MEC se presentó en la pandemia del COVID-19 y gracias a ese tratado comercial nuestro país registró tasas positivas en este renglón. El sector agroindustrial es el más fortalecido con un crecimiento del 34 % en relación al año 2019. Le sigue el agropecuario con el 14 % y el pesquero con el 12 %. Destacan en estas exportaciones a Estados Unidos, el aguacate, el tomate, las berries (zarzamora, frambuesa y mora). Las exportaciones a Canadá son principalmente el aguacate, las berries, carne de bovino, mango y productos con cacao. Dentro de las condiciones firmadas en el T-MEC, se habla de la preservación y acceso de productos agrícolas libres de arancel. El principal reto que enfrenta la agricultura mexicana es el adaptar sus productos a las necesidades del mercado agroalimentario mundial y explorar los nuevos nichos que se dan en forma constante en este consumo. El cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias es un renglón muy sensible en las exportaciones de alimentos, al igual que la calidad de éstos al ser garantizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) que no son cultivados los alimentos con el uso de productos sintéticos, como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. Mucho por hacer y un gran campo de oportunidades en este sector. El alimento es también una herramienta política y la lucha por éstos, será cruel. Primero comer, que ser creyente.

