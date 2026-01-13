La economía en países socialistas de América Latina

Imperturbable: el que no puede ser alterado. No es frialdad, es fortaleza interior. Es responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso. Es no dejarse arrastrar por lo que no se controla, porque se ha aprendido que lo importante no es lo que sucede... sino cómo se decide enfrentarlo.

A partir de lo sucedido en días pasados con Nicolás Maduro en Venezuela, vale la pena entender que, en nuestra parte latina de América, existen dictaduras de izquierda y gobiernos democráticos de izquierda. En Cuba, Venezuela y Nicaragüa, la izquierda tomó el control gubernamental al derrocar a dictadores como Fulgencio Batista en Cuba y aparece una nueva dictadura a partir de 1959 a la fecha. En Venezuela es derrocado el dictador Marcos Pérez y aparece un nuevo gobierno con Hugo Chávez de 1999 al 2013 y posteriormente, Nicolás Maduro del 2013 al 2026. En Nicaragüa es derrocado a partir de 1979 Anastacio Somoza y toma el control del gobierno Daniel Ortega. Quienes derrocaron a estas dictaduras, establecieron las propias y sus economías se vinieron abajo, con la consecuente emigración de capitales privados y millones de personas en cada una de estas tres naciones. Esta situación ha traído como era de esperarse una economía con poco crecimiento y un desempleo grave, originando con ello un crecimiento en la pobreza. Ahora, como gobiernos democráticos de la izquierda latinoamericana son: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Perú, República Dominicana, México y Urugüay.

Como gobiernos de izquierda relevantes en el 2025, se encuentran, Brasil, qué continuó con políticas incluyentes. Las economías de los países socialistas en América Latina, como Cuba son promovidas por un socialismo del Siglo XXI (Venezuela, Bolivia, Ecuador), que se caracterizan por la propiedad social de medios de producción, planificación estatal, y búsqueda de equidad distributiva. Aunque en la práctica, muchos adoptan modelos mixtos con elementos de economía social y solidaria, enfrentando desafíos como la dependencia externa, la ineficiencia productiva y la necesidad de innovación frente a la globalización capitalista. Como característica general tienen la propiedad colectiva y con ello, buscan la socialización de la propiedad de fábricas, tierras y de recursos para una distribución más equitativa. Una planificación centralizada, medida que da prioridad a una intervención del Estado. La inclusión social está enfocada a reducir la desigualdad, combatir la pobreza y dar prioridad a programas sociales. Existen problemas comunes donde se da una alta intervención estatal y dentro de éstas, se encuentran la gran burocracia y la corrupción. El sistema de igualdad social en estos gobiernos, en mediano y largo plazo se convierten en dictadura.

La economía socialista en América Latina es diversa, el ejemplo clásico es Cuba, ya que otros países experimentan modelos donde combinan elementos socialistas y también utilizan lo práctico con la intención de superar los resultados económicos del capitalismo. Dentro de las diversas formas que se manifiesta la ideología socialista en América Latina, dan como respuestas variantes en sus resultados democráticos, autoritarios, sociales y económicos. En 2025, las economías de países latinoamericanos identificados como socialistas o con gobiernos de izquierda, presentan un panorama diverso, con Venezuela liderando el crecimiento proyectado, mientras que Cuba enfrenta una contracción. Bolivia y Nicaragüa muestran un crecimiento moderado. Con datos de la CEPAL y el FMI para 2025, Venezuela creció un 4 % de su PIB, Bolivia 1.5 %, Nicaragüa 1.5 %, Cuba -1.5 %, México 0.4 %, Brasil 2.1 %, Chile 2.4 %, Colombia 2.5 %. En general la región de América Latina tendrá un crecimiento del 2.1 %. La economía mundial tuvo un crecimiento del 2.9 % y la OCDE del 1.4 %.

En días pasados tuve la oportunidad de transitar por la zona industrial de San Luis Potosí, ubicada ya en 4 municipios de este estado y vi el crecimiento en factorías, las cuales ya ascienden a 650 aprox. y dan empleo a 120 mil personas (aprox.), que representan 120 mil familias. El mundo se hizo pequeño y con la tecnología vemos el día de hoy las economías de todo el mundo y cada día estoy más convencido que el sistema de libre empresa es el que mayor calidad de vida, seguridad social y personal otorga a las personas.

P.D. EL SILENCIO: NO ES VACÍO, ES

DOMINIO. QUIEN APRENDE A CALLAR

CUANDO PODRÍA REACCIONAR, HA

CONQUISTADO ALGO MÁS GRANDE QUE

UNA DISCUSIÓN: SU PROPIA MENTE.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! ENERO DEL 2026