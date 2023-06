La importancia de la IM en el negocios de las bebidas sin alcohol

En la industria de bebidas, el lanzamiento de nuevos productos es una estrategia fundamental para mantenerse competitivo y satisfacer las demandas de los consumidores. En particular, las bebidas sin alcohol han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con consumidores cada vez más preocupados por su salud, buscando opciones más saludables y refrescantes. Para minimizar la posibilidad de fracaso es recomendable que las empresas lleven a cabo una IM exhaustiva antes de lanzar nuevos productos.

Como ya lo he mencionado, la IM (IM) es un proceso sistemático que implica recopilar, analizar y comprender información relevante sobre el mercado objetivo, los consumidores, la competencia y las tendencias. Para las bebidas sin alcohol, este enfoque es crucial para comprender las preferencias del consumidor, las necesidades no satisfechas, los segmentos de mercado clave y las oportunidades de crecimiento.

De de los principales beneficios de la IM es obtener información detallada sobre el mercado objetivo. Esto incluye características demográficas como la edad, el género, el nivel educativo y los ingresos, así como aspectos psicográficos como los valores, los estilos de vida y las preferencias de consumo.

Al comprender mejor a quién se dirige el producto, las empresas pueden adaptar su enfoque de marketing y desarrollar mensajes persuasivos que resuenen con los consumidores. Así como desarrollar productos que cumplas las exigencias y gustos de los consumidores.

Además, la IM permite a las empresas identificar las necesidades no satisfechas en el mercado. Esto implica comprender qué características o beneficios faltan en las bebidas sin alcohol existentes y cómo se pueden abordar esas deficiencias. Quizás los consumidores deseen opciones sin alcohol que imiten el sabor y la textura de las bebidas alcohólicas, o tal vez busquen alternativas saludables y bajas en calorías. Sin una IM adecuada, las empresas corren el riesgo de lanzar productos que no satisfagan las demandas del mercado y que no generen el interés deseado entre los consumidores.

La IM también brinda la oportunidad de evaluar a la competencia. Al analizarlos, las empresas pueden identificar sus fortalezas y debilidades, así como las estrategias que están implementando. Esta información es invaluable para el desarrollo de estrategias propias que ayuden a la diferenciación y posicionamiento. Por ejemplo, si se descubre que la competencia se enfoca en bebidas sin alcohol dirigidas a deportistas y personas activas, una empresa podría optar por enfocarse en un segmento de mercado diferente.

Otro aspecto clave de la IM es el análisis de las tendencias del mercado. El mercado de bebidas sin alcohol está en constante evolución, con nuevas tendencias y preferencias emergentes. Al estar al tanto de estas tendencias, las empresas pueden adelantarse a la competencia y capitalizar oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, si la IM indica un aumento en la demanda de bebidas sin alcohol con base en ingredientes naturales y orgánicos, una empresa podría desarrollar productos que se alineen con esta tendencia, ganando así una ventaja competitiva y estando a la vanguardia de acuerdo con los gustos y necesidades de los clientes potenciales.

El involucramiento de pruebas organolépticas en donde hacemos el uso de los sentidos para evaluar las diferentes bebidas (formulaciones) investigadas, nos permite conocer una opinión real, con respecto a las características misma de las bebidas, tales como: olor, sabor, vista, etc. Y definir las que hayan sido de mayor agrado para los consumidores. Para esto se encuestan a personas para que, a través de su paladar y olfato, califiquen aquellos productos mostrados y así se obtengan resultados con respecto a los que hayan sido de mayor agrado para el mercado objetivo.

Este tipo de pruebas ayuda a realizar lanzamientos de productos que minimicen el fracaso, pues al realizar pruebas los lanzamientos de nuevos productos llevan un mayor fundamento y claro más posibilidades de éxito en el mercado.

Mail: l.gil@demcomkt.com

Twitter: @LuisGilOjeda