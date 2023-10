La migración en México y en el mundo (Primera de dos partes)

Lucha por tus sueños, por tus metas, no más excusas, no más pretextos, no dejes algo para después, es ahora o nunca.

Durante la historia del mundo, existe la migración de personas y de pueblos, esto, debido a diversas causas, como lo son el hambre, el medio ambiente, la falta de trabajo, la inseguridad en sus personas y familias por causas delincuenciales o políticas (dictaduras) y ausencia de estado de derecho en sus países. México, se ha convertido en un país de tránsito de personas (principalmente centroamericanos) que tienen como destino final el “sueño americano”, Estados Unidos. Con datos manejados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, nuestro país a partir del año 2020 es la segunda nación del mundo que es utilizada como paso hacia otro país, solamente superado por la India.

Durante los últimos años, miles de migrantes ingresan a nuestra frontera sur con la intención de llegar a la Unión Americana y vemos caravanas de personas que en bloque pasan nuestra frontera, en ocasiones sin presentar documentación alguna. Muchas de estas personas no han podido pasar por nuestro país debido a que las autoridades de nuestra nación lo han impedido. El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que más de 6 millones de migrantes han ingresado a México durante este sexenio, los cuáles provienen de ll4 países, principalmente de Venezuela con el 22 %, el 17 % de Honduras, el 17 % de Guatemala, el 11 % de Nicaragüa, el 10 % de Cuba y el 7 % de El Salvador. En este punto también trabaja la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), dónde se reciben las solicitudes de refugio. La queja de los organismos sociales (no públicos) menciona que hay una política migratoria clara y por ello, no se atiende a los migrantes del sur, originando qué avancen en caravanas humanas para protegerse. La documentación provisional para una permanencia de 45 días en el país se entrega en las oficinas de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin la capacidad suficiente.

Existe una constante queja al mencionar que los migrantes que avanzan dentro de México son los qué sí pagan a distintas autoridades y a coyotes que los engañan y extorsionan en muchos de los casos. La migración en nuestro país se da en forma interna y constante con nacionales y extranjeros. En Estados Unidos residen 37 millones de mexicanos y descendientes de éstos, conformando ya la primera minoría, superando a los afroamericanos. Durante el primer bimestre del 2023 la llegada de migrantes a México aumentó en un 54.3 %. El 50 % de los migrantes en nuestra frontera sur son de América Central, el 25 % de América del Sur y el 25 % restante provienen de países asiáticos y africanos. En días pasados el Papa Francisco comentó el tema de los migrantes, su situación a futuro y el poco apoyo que reciben en esta travesía.

