La pobreza en México

“Quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie.”

La pobreza es una ingrata realidad en países subdesarrollados como el nuestro, sin embargo, se utiliza constantemente en discursos políticos, enunciando proyectos y soluciones para abatirla, pero la realidad es que en México, entre el año 2018 y 2020 la pobreza se incrementó en un 3.3 % en las zonas urbanas, lo que representa a 4.5 millones de personas, esto, con datos del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Dentro del análisis del CONEVAL, se explica que la pandemia del COVID-19 fue la causa principal qué influyó en las últimas cifras del estado económico y social de la nación, por cierto, muy críticas. Durante el período del estudio (2018-2020) se mostraron algunas entidades que reflejaron aumento en los indicadores de pobreza, entre ellas: Quintana Roo, que pasó del 30.2 % en el 2018 al 47.5 en el 2020. Baja California Sur del 18.6 al 27.6 y en Tlaxcala se dio un aumento del 51 al 59.3 en el 2020 (CONEVAL). Aunado a ello, Nayarit disminuyó su pobreza al registrar en el 2018 un 35.2 % y dos años después el 30.4 % ; Colima del 30.4 mejoró al 26.7 % y Zacatecas pasó del 49.2 % al 45.8 % en el 2020.

La pobreza se relaciona con muchos factores, como lo son: la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención a la salud, seguridad social y mental, calidad y servicios básicos en la vivienda, ingresos, empleo y ámbito social. Cuando tratamos el tema de la pobreza, es necesario cualificarlos en dos puntos: pobreza moderada y pobreza extrema. México contabiliza un 43.9 % de su población total (130 millones de habitantes) en situación de pobreza, lo cuál representa 57 millones bajo esta situación, y como pobreza moderada un 82 % que refleja a 46 millones 740 mil personas. En pobreza extrema un 18 % sobreviven y son 10 millones 260 mil personas. En nuestro país es definida por el gobierno mexicano como una situación de personas que observan una deficiencia en materia de derecho social y bienestar económico. La pobreza extrema es definida por el Banco Mundial como las personas que viven con menos de US 1.90 dólares estadounidenses al día y no cuentan con los satisfactores básicos de agua potable, saneamiento, electricidad y salud. La línea de pobreza moderada es vivir con un ingreso diario de US 3.10 dólares americanos al día. En el mundo, 1,600 millones de personas viven bajo esta situación.

El sufrir de pobreza causa problemas psicológicos, mentales y de desarrollo, ya que la falta de empleo como medio de subsistencia o sencillamente la falta de dinero para sobrevivir ocasiona un efecto de depresión en las personas, así como de ansiedad, inseguridad y baja estima. Está bastante claro que sin recursos económicos los niños y jóvenes no pueden tener una adecuada alimentación y educación, además de ver una realidad al no recibir atención médica. El no tener ingresos obligó a muchos jóvenes a abandonar sus estudios y ponerse a trabajar. En México la pobreza se refleja más en los estados del sur, en comparación de los ubicados en el centro norte del país. Este mal tiene solución y lo es la educación, y el estado de derecho. La inversión productiva genera empleo y estabilidad social (física y mental) en una nación. Cuando existe incertidumbre para la generación de empleos, la economía y los salarios que recibirán los trabajadores se verán limitados y el desempleo qué esto origine traerá pobreza y desesperanza.

P.D. Recuerda esto: el cuerpo envejese sin tu permiso,

tu alma solo si tú se lo permites.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! FEBRERO DEL 2023.