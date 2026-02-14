La reducción de la jornada laboral en México

El pasado miércoles 11 de febrero, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional para reducir de forma gradual la jornada laboral en México, de 48 a 40 horas semanales. Tras el visto bueno de los senadores, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su revisión y votación final. Se ha establecido un esquema de implementación paulatina que restará dos horas cada año, comenzando en enero de 2027, hasta llegar a 40 horas en 2030. La reforma también introduce cambios en las reglas de las horas extra para dar flexibilidad a las empresas durante su transición. Se incrementa el tope de horas extraordinarias permitidas de 9 a 12 horas por semana, y podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días a la semana. Las horas que excedan este nuevo límite deberán pagarse con un 200% adicional al salario ordinario. La reducción de la jornada laboral no implica una disminución en el sueldo ni en las prestaciones de los colaboradores.

Respecto a los días de descanso, la intención es avanzar hacia un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso; el texto constitucional actual, aún no contempla los dos días de descanso obligatorios. Dentro de dicha reforma también se endurecen las restricciones, a través de la prohibición de trabajo extraordinario para todos los menores de 18 años, con el objetivo de proteger su desarrollo integral. Se estima que esta reforma beneficiará directamente a 13.5 millones de trabajadores en nuestro país.

¿Cuáles son las implicaciones de esta reforma constitucional para el sector empresarial? Se estima que los costos laborales podrían incrementarse entre un 22% y 38%, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Para mantener los niveles de producción actuales, las empresas podrán verse obligadas a pagar más tiempo extraordinario, lo cual implica un incremento en los costos operativos. Las empresas que operan 24/7 tendrán que rediseñar sus esquemas de trabajo o contratar personal adicional para cubrir los nuevos huecos en la jornada semanal. Los niveles de informalidad pudieran incrementarse en las MiPymes, que en su mayoría operan con márgenes mínimos y no cuentan con la capacidad financiera para nuevas contrataciones o pagos extras.

Para hacer frente a esta reforma, las empresas deberán mantener o incluso incrementar su productividad, lo que las obliga a invertir de forma acelerada en automatización y digitalización. México, frente a otros países, registra bajas tasas de productividad laboral, es decir, 24-30 dólares por hora, muy por debajo del promedio alcanzado por los países que conforman la OCDE que es de 67-70 dólares por hora. Esto refleja retos estructurales en tecnología, capital humano, formalidad laboral y eficiencia productiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

México trabaja más horas que otros países, pero produce menos valor por cada hora trabajada. Por tanto, el desafío no es trabajar más, sino incrementar la inversión en tecnología, la capacitación y educación técnica, reducir la informalidad y optimizar los procesos productivos. Países como Alemania, Suiza, España y EE.UU., cuya jornada laboral es de 40 horas por semana, o Noruega con jornadas de 37.5 horas a la semana, han incrementado la formación técnica y capacitación, alta tecnología y automatización en la industria, procesos claros y medibles, cultura orientada a resultados y a la calidad, y evaluación por resultados, no solo por presencia. Ello ha incidido favorablemente en las tasas de productividad, el equilibrio vida-trabajo, una menor supervisión y mayor confianza en los colaboradores, flexibilidad y movilidad laboral.

Apoyar estratégicamente a las MiPymes a través de financiamiento accesible, simplificación de trámites, la digitalización y la capacitación empresarial, reduciría la brecha de productividad frente a otros países.

Sígueme en redes sociales

Twitter: @gbriano

Facebook: Dra. Lupita Briano Turrent