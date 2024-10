Este martes empezó “la sexenia”, el periodo presidencial que por primera vez se da en femenino. Claudia Scheinbaum llega como titular del Poder Ejecutivo, Ifigenia Martínez la recibe en el Legislativo y Norma Piña la acompaña (¿?) desde el Poder Judicial. La continuidad o segundo piso del Humanismo Mexicano o Cuarta Transformación depende de ella y de su cercanía o alejamiento con las prácticas y dichos del (ya) sexenio pasado.

La sexenia empezó como se esperaba, con acusaciones, hasta ahora infundadas, de que la presidenta es solo una portavoz o testaferro de Andrés Manuel López Obrador. Para peor, un mal chiste de un cómico viejo fue tomado como bandera por opinólogos y fanáticos de la oposición. La presidenta tuvo que salir a defender la labor de las amas de casa, y de paso pedir que no se use la palabra ‘sirvienta’. “Lo que me parece más lamentable es que se utilice la palabra ‘ama de casa’ como algo peyorativo. Todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar, merecen todo nuestro reconocimiento”.

“Llegamos todas” fue una de las frases del primer discurso de la presidenta Scheinbaum más repetidas en medios y publicaciones en redes: “Después de 200 años de la República y de 300 años de la Colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas”.

Al final, la presidenta se definió como “madre, abuela, científica y mujer de fe”, y prometió gobernar “para todos y para todos, y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria”.

En cultura, la sexenia también va. La flamante secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, informó de los nombramientos en el área. Entre otros: Marina Núñez Bespalova, ratificada como subsecretaria de Desarrollo Cultural; Alejandra de la Paz Nájera, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); Diego Prieto Hernández, ratificado como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Daniela Elena Alatorre Benard, directora del Instituto Mexicano de Cine (Imcine); Lucina Jiménez López, directora de Formación y Gestión Cultural; Marina Stavenhagen Vargas, directora de la Cineteca México y José Luis Paredes Pacho, director del Sistema de Apoyos a la Creación Artística.

También, en otro ángulo de ‘lo cultural’, el lunes pasado el Canal Once anunció una pausa en sus programas de opinión, por fin de contrato con varios analistas políticos y “analistas políticos” y para rediseño. Dice Gabriel Sosa Plata en su columna: “Algunos de sus participantes, como Sergio Aguayo, Leonardo Curzio y José Antonio Crespo […] se han dado a la tarea de generar la idea [de] que son víctimas de la censura por su visión crítica sobre el movimiento de transformación y desacreditar así a los gobiernos entrante y saliente. Me parece una postura irresponsable y poco ética. Once TV les abrió las puertas por muchos años y con salarios que muchos reporteros, redactores o analistas, que trabajan de tiempo completo para sus respectivos medios, ya quisieran. Y obvio, muchos mexicanos”.

Antier fue día de san Francisco de Asís, el que pedía a Dios ser un instrumento de su paz y sembrar amor donde hubiera odio. A él se le atribuye el Cántico de las criaturas, del cual dejo aquí unos versos:

Alabado seas, mi Señor,

por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna

y produce diversos frutos con coloridas flores

y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,

por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;

bienaventurados los que las sufran en paz...

Y sí, salud, tranquilidad y buenaventura para todos.

este jueves 10 de octubre se presenta en la Casa Museo Manuel José Othón el libro Ayer es aquí (La Tinta del Silencio, 2023) de Ulises Avendaño, excelente poeta queretano. La cita es a las diecinueve horas, con todo y vino de honor. Ahí nos vemos.