LABERINTO CORCHOLATERO

Ya en marcha el proceso interno morenista para elegir su candidato o candidata a la presidencia de la República, que se supone culminará en la primera semana de septiembre, a nivel local va a ser muy interesante observar cómo resuelve sus conflictos de intereses en la materia el gobernador Gallardo Cardona; cómo sale del laberinto en que está metido.

Antes, una referencia obligada a su reciente declaración de que renunció voluntariamente a la posibilidad de ser la Corcholata Verde para no abandonar a sus ahijados potosinos y sus muchos problemas. Por principio de cuentas, esta manifestación gallardista desconcierta, porque sin lugar a dudas que verse convertido en prospecto presidencial de la alianza Morena-Verde-PT le habría dado una dimensión nacional que mucho le podría haber ayudado en sus gestiones a favor de San Luis, para que, por ejemplo, le repongan los más de mil millones de pesos que le han descontado de participaciones, o para conseguir la continuación de la vía alterna a la Zona Industrial. En cuanto al abandono de la gubernatura, tendría que haber sido por un máximo de 70 días. Nada imponía que fuera para siempre.

Por otra parte, los hechos y ciertos datos conducen a la convicción de que desde su llegada a la gubernatura hace 21 meses, Ricardo Gallardo Cardona efectivamente pensó que podía ser candidato presidencial, si no de la alianza encabezada por Morena si al menos del Verde, y por eso el frenesí de proyectos y gastos en exceso con que arrancó su gobierno. Esto, según sus consejeros tipo Héctor Serrano, lo llevarían a ser uno de los gobernadores mejor calificados y en automático se le abrirían las puertas de las ligas mayores de la política nacional. Lo chamaquearon.

RGC es desde hace un año uno de los mandatarios mejor calificados, pero únicamente por sus paisanos, no por los mexicanos en general, pero de nada le sirvió ante estrategias cocinadas en las alturas verdes por su amigo, compadre y hermano al que estima, quiere y adora, Manuel Velasco y el Niño Verde. Ellos decidieron que la Corcholata Verde fuera el ex gobernador de Chiapas, y dejaron a nuestro mandatario fuera de la jugada, con todo y ser su caja chica.

Tan pagado de sí como es, Gallardo encontró consuelo en hacer público que él hubiera podido ser la propuesta verde en el proceso morenista, pero como nos quiere tanto a sus gobernados y visto que sin sus cuidados entraríamos en vías de extinción, decidió heroica y generosamente renunciar a sus altas pretensiones y quedarse a cuidar el changarrito. Prefirió también, ¡por supuesto!, darle la oportunidad a su cuatísimo Güerito.

De vuelta al tema del laberinto político en el que se haya Gallardo, conviene un poco de historia. En lo que prácticamente fue su primera salida de la Ciudad de México en calidad de Corcholata, hace exactamente un año, el entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández vino a San Luis Potosí. El gobierno gallardista lo trató todo lo bien que pudo sin violentar en exceso la legislación electoral, y le organizó un buen evento en el Centro de Convenciones.

Lo políticamente más significativo es que don Adán Augusto vino acompañado, y no muy discretamente que digamos, del Güerito Velasco, con lo que todo mundo entendió que el Verde se la jugaría con él en la sucesión. En ausencia del Niño Verde, el jefe funcional del PVEM es Velasco.

La segunda visita corcholatera la protagonizó en noviembre pasado Marcelo Ebrard, quien oficialmente vino a apoyar con la BMW que hiciera aquí su inversión de 800 millones de euros. Comió un tanto apresuradamente con empresarios en la antigua penitenciaría, sin que hubiera ningún asomo del partido Verde como tal. Lo que más llamó la atención es que al concluir su visita de algunas horas, el ahora excanciller subió media docena de fotos de la vista en sus redes sociales, en ninguna de las cuales apareció Gallardo, no obstante que anduvieron codo a codo en la planta automotriz y en la comida. Todo mundo entendió que no había habido click y que por ahí no irían las cosas con RGC.

Ricardo Monreal vino a San Luis en marzo pasado, a presentar su “Proyecto de Reconciliación Nacional”, en la Cineteca Alameda. Reunió un centenar de personas, no tuvo mayor repercusión en medios y no fue objeto de ninguna atención oficial. No se sabe que se haya entrevistado con el mandatario potosino, no obstante que formalmente todavía era el líder de la mayoría morenista en el Senado.

Entre visitas pospuestas y canceladas por imponderables, la otra Corcholata con peso específico, Claudia Sheinbaum, no ha andado por estas tierras, pero recién fue protagonista de un suceso que enturbia las aguas verde ecologistas. Como se recordará, luego de que Manuel Velasco hiciera públicas sus propias aspiraciones presidenciales en el marco de la alianza Morena-Verde-PT, y de que incluso anunciara su separación del cargo de senador, la en ese momento todavía jefa de Gobierno de la Ciudad de México acudió, hace dos semanas, a un evento del PVEM que se suponía era de no mucha resonancia, pero que en realidad fue un concurrido mitin de apoyo. Ahí, el dirigente del Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, acompañado entre otros del dirigente histórico de ese partido, Arturo Escobar, ofrecieron todo su apoyo a doña Claudia. ¿Y su compañero de partido, de viaje y de proyecto Manuel Velasco? Sabrá Dios.

¿Esto significa que Sheinbaum, con Sesma y Escobar, y Gallardo, con Velasco, juegan en equipos rivales?

El panorama en estos momentos es bastante laberíntico: ¿Ya no vamos con Adán Augusto como parecía al principio? ¿Vamos con todo a favor de Velasco (hasta que decida declinar a favor de sabrá Dios quién)? ¿Aunque dentro del Verde sea la candidata de una fracción contraria a la de nuestro amigo, compadre y hermano, de todas formas vamos a apoyar a Claudia? ¿Y si el bueno resulta ser Marcelo? ¿Ya abandonamos todo propósito de hacer click con el excanciller? ¿Verdad que está laberíntico, e interesante, el asunto?

SARA AL BORDE DEL PRECIPICIO

No sé si por soberbia, porque se lo ordenaron o por pocas luces, pero Sara Rocha desperdició la oportunidad que generosamente le ofrecieron las circunstancias para arribar a la dirigencia estatal del PRI con algo de legitimidad y un poco de blindaje ante las previsibles embestidas de sus contrarios.

Por principio de cuentas, al ser ella la autora de la convocatoria, debió abstenerse de introducir tanta chapuza. Luego, visto el sesgo a su favor que suponían tanto el contenido del documento como su conocimiento anticipado, nunca debió firmarlo ella. Perfectamente lo podría haber hecho alguien del CEN. La idea de que se comprometiera a no buscar ningún cargo de elección popular en 2023 y reservarse para 2027 cuando todavía estaría en la dirigencia tricolor, la rechazó y con ello desnudó sus crudas y burdas ambiciones.

Dentro de los plazos estatutarios y legales, ya hay cuatro impugnaciones a la elección de Sara Rocha y la desconocidísima, arribista y malhumorada Frinné Azuara. Una a la convocatoria como tal y tres al procedimiento que tramposamente dejó una sola planilla para evitar la votación de los consejeros. Estarán un par de semanas en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, y si ahí no se enmiendan las irregularidades, habrá que recorrer la ruta del Consejo Estatal Electoral a la Sala Regional Monterrey y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sara Rocha debería estar preocupada, pues comienza a haber visos de veracidad en la versión de que realmente Alito Moreno no tiene ningún interés particular en mantenerla en la dirigencia estatal sino que lo que necesitaba era quitársela de encima en el CEN, donde era secretaria de Gestión Social, porque le urge poner ahí a otra persona y saldar un compromiso político de mayor nivel.

Eso explicaría incluso que el alcalde Enrique Galindo no quisiera entrarle a esos feos arreglos poniendo a alguno de los suyos en la Secretaría General. Sospecho que no le ve mucho futuro al asunto.

COMPRIMIDOS

¿Usted pondría un puesto de tacos en el que no hubiera tortillas? Pues el secretario de Seguridad Pública Municipal Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez y sus esbirros, SÍ. Estos señores llevan tiempo instalando por diversos rumbos de la ciudad, sobre todo las noches de fines de semana, retenes anti alcohol ¡sin alcoholímetro! Aunque usted no lo crea. La historia completa es fascinante, sobre todo porque en realidad es una estrategia corrupta para extorsionar conductores. Se las platico completa la próxima semana porque demanda bastante espacio.

En los casos de nombramientos fallidos, como recién ocurrió con el de Aurora Mancilla en la Secretaría de Turismo, el primer y mayor responsable es quien los hace. Siempre hay que recordar que los funcionarios que no cumplen las expectativas no se ponen ellos solitos. Los nombra alguien con facultades para hacerlo, y comparte tanto los éxitos como los fracasos. En este caso particular, de la joven Mancilla, es despreciable además la forma como la despidieron: llamándola falta de profesionalismo a sus espaldas y anunciando su salida en los medios. Gallardo es antes que nada un caballero, pero únicamente por que le gustan los caballos.

El affaire Enrique Iglesias, es otro de esos muchos casos que hacen ver mal a nuestras autoridades por, como diría mi abuelita, andar de soflameros, de mitoteros. A ver ¿para qué anunciar a un artista que no se tiene confirmado? ¿Por qué al hacerse público que no se pudo contratar salimos con mentiras de que está enfermo y hay problemas de logística? Luego, obvio, hay que aguantar el ramalazo del desmentido y apechugar con el ridículo a nivel nacional. Todo esto es hijo de ese insuperable afán de ser el niño del bautizo, la quinceañera en el tedeum, el novio en la boda y el maestro de ceremonias en el palenque.

Dicen nuestras autoridades policíacas que ante el reforzamiento de la vigilancia (federal) en la carretera 57, a donde nunca dejaron subir a nuestras patrullas superdeportivas, ahora los ¨polleros¨ utilizan brechas y caminos rurales para cruzar el estado. Sin duda que ahí nuestros mustangs y camaros funcionan de poquísima madre. Somos unos genios. Casi tanto como Villa Gutiérrez.

Los promotores de la municipalización de Villa de Pozos ya andan haciendo circular en redes, y al parecer también en el Congreso, un plano del polígono que correspondería al nuevo municipio, en su caso. Es muy interesante porque la instancia facultada para elaborar un documento de esas características, el Instituto Municipal de Planeación, es hora que no recibe alguna solicitud para su elaboración.

Hasta el próximo jueves.