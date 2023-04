López y sus cosas

La venta del avión presidencial muy por debajo de su valor real, luego del circo de su supuesta rifa y todo lo demás, me trajo a la mente el Efecto Dunning-Kruger en la política mexicana.

El Efecto Dunning-Kruger es un fenómeno psicológico en el que las personas con habilidades limitadas tienden a sobreestimar su competencia y subestimar la competencia de los demás. Este fenómeno fue descubierto por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger en mil novecientos noventa y nueve, y ha sido ampliamente estudiado desde entonces en diferentes áreas, incluyendo la política.

Uno de los ejemplos más claros de esto fue el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno mexicano. Desde el principio, López despreció la gravedad del virus y promovió remedios caseros que no tenían ninguna base científica, como el consumo de limón y ajo; se negó a usar cubrebocas, argumentando que no eran efectivos, a pesar de que había evidencia científica que demostraba lo contrario, minimizando públicamente la gravedad de la situación, argumentando que la crisis era exagerada y que la economía del país no podía permitirse un cierre completo.

Esto se puede atribuir en parte al Efecto Dunning-Kruger, ya que, al igual que muchos de sus seguidores, creía que sabía más que los expertos en salud y que tenía una comprensión más profunda de la situación.

Otro ejemplo es la forma en que muchos políticos mexicanos, López por ejemplo, abordan temas como la economía y la seguridad. A menudo, hablan de estos temas con una confianza excesiva y proponen soluciones simplistas que no tienen en cuenta la complejidad de los problemas.

Por ejemplo, durante la campaña presidencial de dos mil dieciocho, López prometió reducir la violencia en el país sin proporcionar detalles concretos sobre cómo lo haría. Una vez que asumió el cargo, su estrategia de seguridad se basó en la creación de una nueva fuerza de seguridad y la promoción de programas sociales, pero no tuvo en cuenta las raíces profundas del problema de la violencia en México.

Otro ejemplo es la falta de comprensión de los políticos de la cuarta transformación sobre la economía y las finanzas. Muchos de ellos hablan de estos temas con una confianza excesiva, pero tienen una comprensión limitada de los conceptos y las políticas económicas. Esto puede llevar a decisiones desastrosas, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco en dos mil dieciocho, que tuvo un impacto negativo en la economía y en la percepción de México por parte de los inversores extranjeros.

Claras muestras del Efecto Dunning-Kruger en la personalidad de López es su tendencia a rechazar críticas y argumentos contrarios a sus puntos de vista, sin ofrecer evidencia o razonamiento sólido para justificar sus posiciones. Esta tendencia sugiere que puede tener una sobreestimación de sus habilidades y conocimientos, lo que le impide reconocer la validez de otros puntos de vista o considerar la posibilidad de estar equivocado.

Usa un lenguaje simplista y polarizador para describir los problemas y soluciones del país. En lugar de abordar los desafíos complejos de México con un enfoque detallado y basado en datos, el presidente a menudo utiliza un lenguaje que sugiere que los problemas se pueden resolver fácilmente y que sus soluciones son evidentes.

A esto sumamos el desdén por las opiniones de la oposición. López minimiza las críticas y las opiniones de la oposición, argumentando que los oponentes son “fifís” y que no entienden las necesidades de las personas comunes. Esta actitud sugiere una sobreestimación de su propia capacidad para abordar los problemas del país y una falta de reconocimiento de la importancia de escuchar y considerar opiniones diferentes, además de erigirse como el único traductor de la voluntad popular.

Un incompetente que se autosobrevalora, en medio del aplauso de sus feligreses, con plena ausencia de pensamiento crítico.

@jchessal