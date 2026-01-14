Y no, no fue un rescate, fue violencia extrema que cobró la vida de más de 20 animales durante su operativo policíaco".

Elena Chávez

No sé si fue por corrupción, crueldad o ineptitud, pero el "rescate" de los perros y gatos del Refugio Franciscano por la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha resultado en una tragedia para los animales, los franciscanitos.

Pudo haber sido corrupción. El terreno en Cuajimalpa en el que se asienta el Refugio Franciscano ha sido codiciado desde hace años por desarrolladores urbanos. Es un predio cercano a Santa Fe, de 163 mil metros cuadrados, de los cuales el Refugio ocupa 10 mil. Fue propiedad de Antonio Haghenbeck de La Lama, el millonario solitario de la Casa de la Bola, quien ordenó en su testamento que los terrenos se dedicaran al cuidado de los animales. Por eso dio algunos en comodato a ciertas asociaciones, como el Refugio Franciscano. El predio, sin embargo, fue vendido por la Fundación Haghenbeck por el irrisorio precio de 650 mil pesos a un fideicomiso que quiere construir un desarrollo inmobiliario en violación de las disposiciones testamentarias de don Antonio.

Quizá fue por odio a los animales. A pesar de que la jefa de gobierno se dice animalista, y afirma que está buscando proteger a los animales, sus acciones han sido criminales. Primero declaró que no intervendría en el intento de desalojo que la Fundación Haghenbeck trataba de hacer del Refugio Franciscano, pero después, el 10 de diciembre de 2025, lo apoyó con la fuerza pública. Este 11 de enero de 2026 el propio gobierno se apoderó de los perros y gatos del Refugio y los trasladó a nuevos lugares. Por lo menos 21 perros murieron en el traslado, pero el número quizá sea muy superior. Fernando Pérez Correa, representante legal del Refugio, señala que este albergaba a 1,096 perros y 39 gatos: "hoy 300 animales están desaparecidos".

Pudo también ser ineptitud. Los equipos de policías y trabajadores que Brugada mandó a secuestrar a los animales no estaban preparados para manejarlos y trasladarlos. Ahora han colocado a algunos en el Ajusco y otros en una "utopía" en la alcaldía Gustavo A. Madero, pero se encuentran cruelmente recluidos en pequeñas cajas transportadoras, sin espacio para moverse, y permanecen todo el día entre sus heces y orines. Ni Brugada ni su equipo se dieron cuenta de la enormidad del trabajo para cuidar a más de 1,100 animales, muchos recogidos por el Refugio tras haber sido abandonados, atropellados o torturados. La forma en que los empleados del gobierno tratan con asco y miedo a los franciscanitos contrasta con el cariño de los cuidadores y voluntarios del Refugio.

Ahora Brugada dice que va a construir un gran refugio ejemplar, una "utopía canina", solo que no estará lista hasta dentro de cuatro meses y únicamente albergará 600 animales. ¿Y qué pasará con los más de mil franciscanitos? ¿Los van a sacrificar? ¿Los dejarán en jaulas? ¿Y dónde va a encontrar Brugada el personal para atenderlos? Dice la jefa de gobierno que también va a regular los refugios privados, lo cual podría volver imposible que las personas comunes y corrientes puedan ayudar a animales abandonados.

La nueva utopía canina enfrentará las limitaciones usuales de los proyectos gubernamentales. No habrá dinero ni personal suficientes para resguardar, cuidar, alimentar y poner en adopción a tantos animales. Brugada ha querido adquirir popularidad con el conflicto, pero ha matado a muchos franciscanitos y a otros los ha recluido cuando estaban acostumbrados a vivir en libertad.

Seguros

El SAT está cobrando este año IVA a las aseguradoras en los pagos de indemnizaciones, cosa que nunca había hecho, pero la presidenta se dice sorprendida por el aumento de precios: "No debe ser así. Incluso se habló con ellos en el acuerdo que se tomó. Y voy a pedirle al secretario de hacienda que esté pendiente de ello". ¿No sabe que si aumentan los impuestos suben los precios?

