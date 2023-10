Los tiempos del vino

Uno de los misterios más inescrutables del ejercicio organoléptico que supone la cata de un gran vino es el de encontrarse frente a un ejemplar que, aunque exista la confianza que inspira un pedigrí de purasangre, a pesar de haberlo mimado en la conservación y en la decantación, simplemente no abre. Esto es que el vino, una vez en la copa, no despliega la esperada intensidad de sus aromas, no parece llenar las expectativas que se tenían por haberlo catado anteriormente, por haber probado otra añada, por su precio o por su fama. Tampoco se expresa con total generosidad en el paladar y su final es más bien breve.

Ante un vino cerrado, quizás el catador buscará serenidad en lo más profundo de su temple, mantendrá la calma y girará el líquido en el cáliz con mayor vigor. Llevará, tal vez, con insistencia, la copa a la nariz sólo para verificar, con angustia, que el vino no florece. Luego de determinado tiempo, que depende del grado de paciencia que tenga esta persona, a lo mejor toma la decisión de dejarlo oxigenarse por otro rato. Tic, tac, tic, tac. Los minutos transcurren con suma lentitud. Revisa por quinta vez el corcho, que no tiene un solo viso de haber fallado en su labor trascendental; a diestra surgen mil explicaciones y teorías sobre la evolución en los vinos de guarda; a siniestra se esgrimen justificaciones de la añada histórica que muestra la etiqueta; por delante se enlistan los puntajes desorbitantes que ha dado tal o cual gurú. Tic, tac, tic, tac. Ha pasado media hora, al menos. Acaso el vinófilo y sus combibeles hacen acopio de toda la concentración de la que son capaces, enfocan todos sus sentidos y, con los ojos cerrados, vuelven a meter la nariz a la copa. Lo trasvasan tres veces más. Cambian las copas. Hay quien comenta que en algún sitio leyó de alguien que lo metía a la licuadora. Tic, tac, tic, tac. Es inútil: el vino permanece estoico en su hermetismo.

Sin embargo, el tinto tampoco resulta desagradable, no se encuentran defectos evidentes, el color es el correcto para su tipo y edad, en fin, parece no haber explicación. Reina el desconcierto. Incluso, es probable que mientras era decantado por primera vez se lograsen percibir con más claridad sus características olfativas, pero luego, al contrario de abrir, se tornó indescifrable.

Como todo misterio, no hay una respuesta satisfactoria para todos los casos y, afortunadamente, suelen ser excepcionales. Pero he aquí la clave, caro lector: en mi experiencia sólo sucede con vinos de esta categoría: excepcionales. Nunca me ha pasado con botellas que no están preparadas para la guarda a largo plazo, jamás con una añada un punto menos que ideal, ni se diga con etiquetas más simples. Pero tampoco me ha sucedido a este grado con una botella que esté en plena madurez (hay que recordar que algunos vinos tardan décadas en alcanzarla) o, más bien, lo descrito es señal de que no ha llegado a ella. Entonces parece que cuando nos enfrentamos a un vino que no cede en su hieratismo y que tampoco muestra indicios de decadencia o afectación, estamos delante de una botella aún en su adolescencia (siempre caprichosa) o en la pubertad. No importa si tiene 5, 10 o 15 años, es diferente para cada botella, cada una tiene su propio ritmo de maduración.

Los angloparlantes se refieren a esta condición sibilina como “closed down”. Ahora, la cuestión es que ante un vino que pasa por esta fase no hay una solución práctica, no hay salida inmediata. Hay dos caminos: uno es quedar frustrados, terminar la botella y tomar nota de la aprendido. El otro es más imaginativo: construir la experiencia para convertirla en intriga y seducción. Para esto, es necesario abandonarse a la intuición, esa sublime forma de conocimiento; consentir que se apodere de nuestros sentidos, que esos aromas y sabores tan sutiles, tan velados, nos susurren en otro nivel de percepción y, si somos lo suficientemente sensibles y atentos, vislumbraremos que, quizás, el vino total, todo armonía, todo elegancia, danza dentro de nuestra boca como una promesa contenida, como un genuino presagio, como un anuncio de grandeza y de perfección.

