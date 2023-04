Y en ésas que, tras sus intentos de anular al INE y el TEPJF, se lanza contra el INAI y dice que la transparencia ya no es necesaria (lo opuesto a cuando fue candidato una y otra vez). Antes, la información le dio armas para atacar al poder y quedarse con él a la larga; hace días aún insistía en que ‘La transparencia es la regla de oro de la democracia’, una frase más… tan atrayente como ilusoria.

El acceso a la información pública debe entenderse con un carácter preventivo ante la corrupción o negligencia. Si actúo bien, no tengo de qué preocuparme, aunque los malandros vean una persecución.

Luminosidad es antónimo de oscuridad: lo que se opone a la podredumbre de lo oculto, de lo arrinconado o desatendido. Y lamento que un autoritarismo personal nunca lo va a entender así. Una casa de cristal sería como con las auditorías… mejor, pienso que vendrán y me van a revisar, para ser más cuidadoso y portarme bien.

A petición ciudadana el Instituto ayuda a echar luz sobre lo oculto, para que otros entes puedan actuar. ¡Entendámoslo!

Es muy costoso oponerse a la transparencia y favorecer corrupción o deficientes políticas públicas, no sólo en términos de dinero sino también del ánimo nacional o de lo que la gente recibe del gobierno. Digamos, además del acoso al INAI, esta semana ¡el INEGI anunció que deja de publicar información educativa a petición de la SEP! Precisamente al revés de lo que se requiere: ¿Los responsables se verán presionados a mejorar? No. Todo podrá decaer aquí en un futuro aún más adverso para nuestra niñez y para México.

Respecto a la necesidad de saber y forzar a corregir, el país tiende a rastreos y filtraciones en medios, organismos e incluso gobiernos extranjeros, lo cual impide que la rendición de cuentas se desplome y la impunidad se dispare todavía más. Pero no es la solución de gobernantes eficaces, responsables, honestos.

¡Y, oigan, resulta que quisieran seguir en el poder como sea!

Bueno, leo que el lunes se cumplieron tres cuartas partes de este período presidencial (mil 598 de 2 mil 130 días), con el 25% por transcurrir. Hoy restan sólo 527 días o 24.7%, lo que significa demasiado para una ciudadanía desesperada, o poco para un grupo que ansía extender su estadía en el poder y evitar juicios generales o específicos a corto plazo, sin dejar los privilegios que buscaron tanto tiempo.

Vamos a ver, pues. Al mandatario se le han complicado mucho las cosas y, en lo posible, hay que eludir sobresaltos muy costosos: un estúpido magnicidio, un autogolpe de Estado, un fraude electoral, una intervención extranjera… No será poca cosa.

* REVIVEN CITAS EN UN México cerca del límite:

- Lo que no se conoce o no se mide, no se puede evaluar ni mejorar; lo que no se mejora, se degrada siempre. * Lord Kelvin (1824-1907).

- La falta de comprensión, dispone a los hombres no sólo a aceptar, confiados, la verdad que no conocen, sino también los errores y las insensateces de aquellos en quienes se confía. * T. Hobbs (1588-1679).

- Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír. G. Orwell (1903-1950), Prólogo a ‘Rebelión en la Granja’.

- Pesa las opiniones, no las cuentes. * Sócrates (470-399 a.C.).

- Tanta cosa antigua se pone de moda: sería bueno que volvieran la ética, la vergüenza, la inteligencia y la honestidad. * Mafalda.

* IMPACTA QUE LA POBLACION mundial ha llegado a 8 mil millones de personas. Nunca habíamos sido tantos, y hay países que se expanden (Nigeria) mientras otros declinan (Italia)… hacia cierta cúspide o nivel más alto en décadas futuras.

A su vez, después de siglos, en estos meses la India llega a superar a China en población total, con efectos en el porcentaje de personas en edad de trabajar. Todos los países mencionados enfrentan desafíos variados.

México tiene 127 millones de habitantes con tendencias al alza en la emigración y la tasa de mortalidad, y un crecimiento poblacional de 1.02% que disminuye cada año. Las entidades más pobladas son el EdoMéx (17 millones), la CdMx (9.3) y Jalisco (8.4).

