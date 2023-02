Maestro limpio

Más allá de las tibias declaraciones de la dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez, y de Liliana Flores, diputada local del mismo partido, sobre los señalamientos del gobernador Ricardo Gallardo en el sentido de que el ex gobernador Marcelo de los Santos “no termina de seguir saqueando” [sic.], después de afirmar que acababa de disolver la concesión para el manejo del penal de Valles, es posible que algunos, panistas y no, esperaran comentarios enérgicos y de mayor peso.

De una manera magistral lo resumió el caricaturista Pingo en su cartón de ayer: lo pusieron en charola de plata. No lo están entregando, desde luego, y el ex gobernador no necesita que lo defiendan, menos en materia de números, porque si alguien le sabe y conoce bien a eso (y fue, más que cuidadoso exageradamente pulcro en los números que dejaba) es él; pero para ese tipo de comentarios era mejor guardar silencio o continuar revisando libritos de brujería.

Otra de las irregularidades que dijo el gobernador haber detectado, fue la concesión de la planta de tratamiento de Tanque Tenorio, donde la empresa operadora solicitó a Banorte, para subsanar el adeudo contraído con ella por gobierno del estado, que procediera a la retención de 200 millones de pesos provenientes de las participaciones federales. Eso no le gustó al gobernador.

Cuando la planta en cuestión comenzó a funcionar, se indicó que tenía una capacidad para tratar por segundo, 1,050 litros de aguas residuales provenientes de la ciudad de San Luis Potosí; una vez tratada el agua se destinaría para uso agrícola y para las torres de enfriamiento de la central eléctrica Villa de Reyes, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La tratadora tenía su origen en un proceso de licitación pública, donde hubo inversión total de $653’485,000.00 a un plazo de 20 años, siendo las participaciones de $261’394,000.00 la pública, y de $392’091,000.00 la privada. El contrato inició el 21 de enero del 2004 y concluirá el 20 de enero del 2024.

Aunque no sabemos exactamente qué ocurrió, ya que la falta de transparencia es permanente, sólo tenemos la versión oficial y no de las otras partes (concesionario y banco); desconocemos si fue un cobro abusivo o si la retención deriva de adeudos anteriores (con el antecedente de que no se les ha pagado a proveedores, a los jubilados y habitualmente se retrasa el entero de impuestos a la autoridad hacendaria, no debería sorprendernos). La respuesta lógica permite suponer que, dado el estado de las finanzas en las que se agandalla todo lo agandallable, dejaron de realizarse los pagos y, en virtud de que el contrato firmado es estrictamente del orden civil, ante cualquier incumplimiento se activan los propios mecanismos que brindan a las partes la certeza del cumplimiento de las obligaciones de la respectiva contraria parte. En este caso no es un tema menor el que se hayan activado las retenciones de las participaciones federales (que no es un delito); éstas, como en muchos casos, quedan en garantía, tal como los préstamos quirografarios que últimamente se han convertido en moda.

Entonces, como no pudo, amparado en un discurso mareador, estar reteniendo los centavos como lo ha hecho en el caso de otras dependencias que no se pueden defender y su poder tuvo una limitante, hizo su berrinche y luego lanzó la amenaza (¡contra un banco¡). Eso es lo que en realidad lo trastorna.

Como en materia jurídica no necesita asesoría, ya que tiene cedula profesional que lo acredita como licenciado en derecho y si no para eso está Lupe, seguro sabe que la cláusula de recisión unilateral o terminación anticipada tiene una penalidad que afectaría aún más las finanzas públicas donde no hay dinero para pagar nóminas y seguro social (no fuera para construir arenas de espectáculos o raperos que le cobran 30 millones).

Por otro lado, lo más seguro es que esto no pase de un berrinche doméstico, porque aunque no se tiene la certeza de que los dichos del gobernador estén respaldados por pruebas documentales y legales que acrediten su dicho, si sabemos que si existiera una posibilidad jurídica de activar una denuncia por delitos cometidos por don Marcelo, ya la hubiera activado, máxime cuando es evidente que tiene a la Fiscalía (y a los demás poderes, incluidos los partidos) a su libre disposición.

Gracias por la lectura. No olviden que una cosa es la franela y otra el maestro limpio.