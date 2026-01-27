Masacre en la cancha

"Allí están las masacres, je je je je".

Andrés Manuel López Obrador, 18.09.2020

Para un país que se prepara para ser coanfitrión de la Copa del Mundo de futbol de este 2026, la noticia no genera una buena imagen internacional. Me entero primero de la tragedia de Salamanca en un mensaje de X y en este periódico, pero después la información se difunde por todo el mundo.

Once personas murieron y 12 resultaron heridas este domingo 25 de enero cuando un grupo armado atacó a personas que permanecían en un campo de juego tras terminar un partido de futbol. Los agresores descendieron de camionetas, ingresaron a las instalaciones conocidas como Campos de las Cabañas en la comunidad salmantina de Loma de Flores y dispararon contra quienes se encontraban en la cancha.

Las masacres, esas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decía que ya no existían, de las que incluso se burlaba, siguen siendo una ocurrencia frecuente en nuestro país. Esta tuvo lugar en el estado de Guanajuato. Un día antes hubo otros dos ataques en el mismo municipio de Salamanca, que dejaron un saldo de cinco personas muertas y una desaparecida. El presidente municipal, César Prieto, pidió el domingo el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, para que nos apoyen "a recuperar la paz, la tranquilidad y la paz" que merecen los salmantinos.

La presidenta Sheinbaum apenas dedicó unos segundos en su mañanera de ayer a esta nueva matanza. Se limitó a decir que el asunto lo lleva la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y que el gobierno federal, a través del gabinete de seguridad, se coordinará con ella. La presidenta dedicó más tiempo a otros temas relacionados con el futbol, pero no a la matanza, sino a los programas del "Mundial social": 74 mundialitos y copas deportivas comunitarias en las que se espera la participación de 22 millones de niños este año. También informó de otros asuntos más relevantes que la matanza, como el hecho de que mandó una carta al primer ministro de Corea del sur para pedirle que intervenga para que el grupo sudcoreano de música pop BTS tenga más conciertos en México que los tres programados. Al parecer no se ha enterado que estos temas no los manejan los primeros ministros de un país como Corea. La presidenta, de hecho, reconoció ayer que no había recibido respuesta a su carta.

No pienso que el gobierno de México deba ser considerado directamente responsable de todas las matanzas, aunque quienes están actualmente en el poder sí responsabilizaron, y lo siguen haciendo, a los gobiernos anteriores por las que se registraron en sus mandatos. No hay duda de que, a pesar de la constante afirmación del gobierno de que el número de homicidios ha caído, las matanzas siguen ocurriendo con inquietante frecuencia.

Numerosos morenistas afirman que las masacres se concentran en Guanajuato, un estado panista, con lo que al parecer buscan lavarse las manos, pero las matanzas también las hemos visto en estados gobernados por Morena. Colima, Morelos y Baja California tienen mayores tasas de homicidios que Guanajuato. Cuánta razón tiene el secretario de seguridad Omar Garçia Harfuch: la seguridad no debe politizarse.

Hasta el momento la Fiscalía de Guanajuato solo ha emitido un comunicado en el que "repudia enérgicamente estos hechos" y "reafirma su compromiso con el combate a la impunidad". Son buenos deseos. Ojalá que el esfuerzo que está realizando le permita identificar y detener a los responsables de esta matanza. Pero no podemos cerrar los al hecho de que las masacres no han desaparecido de nuestro país como nos habían asegurado.

¿Y la Cheyenne?

Decía el popular anuncio de televisión: "¿Y la Cheyenne, apá?". Ahora la preocupación de la Suprema Corte son las Cherokees blindadas. ¡Qué absurdo! Lo importante es si el nuevo poder judicial mantiene su independencia, que hasta ahora no es el caso. Las camionetas son irrelevantes.

