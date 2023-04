La muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez puso en el debate público dos grandes temas: la migración y el funcionamiento de las organizaciones gubernamentales. En los medios de comulación se puso énfasis en los actores de política pública, dejando de lado la situación en la que viven las personas que emigran; se politizaron las posturas. El problema público fue definido en términos políticos y no desde lo social. La migración tiene causas estructurales profundas, vinculadas a la desigual distribución de la riqueza.

Los seis días posterior a los lamentables acontecimientos, los principales periódicos nacionales responsabilizaron al Presidente de la República y altos funcionarios de la administración pública federal de la muerte de los migrantes. Cuestionaron la militarización y detenciones arbitrarias de las personas en tránsito; así como, en las condiciones inhumanas en las que se encuentran en las estaciones migratorias. La intención es clara, influir en la opinión pública, que en México existe un gobierno incapaz de resolver problemas públicos.

En sus notas periodísticas dejaron de lado las causas que generan el fenómeno migratorio. En primeras columnas aparecieron proposiciones de comunicación como: “9 responsables de la tragedia en Juárez”, “Acusan a delegado del INM de homicidio a migrantes”, “Tras la tragedia: reparten culpas”, “Exigen justicia al presidente en Ciudad Juárez”. Es verdad, las instituciones y sus responsables tienen fallas en sus estructuras y procesos de trabajo; pero también se requiere poner énfasis, en las causas que dio origen a la tragedia: la migración.

Miles de personas en todo el mundo salen de sus países de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida. La deficiente calidad de educación, sistemas de salud con grandes fallas, precariedad laboral e inseguridad, pero sobre todo los altos niveles de pobreza son las causas principales. Las políticas públicas han fallado, se ha puesto énfasis en la cobertura en salud y educación, pero no en su calidad. Se presume el número de empleos generados, pero no en los bajos salarios y en las pésimas condiciones laborales.

Los países que reciben migrantes son los más beneficiados, su riqueza la producen millones de personas que reciben salarios muy bajos. Sus empresas se instalan en países donde la mano de obra es barata. Estas se están acabando sus recursos naturales, principalmente el agua. No generan recursos fiscales para los gobiernos; sus utilidades no se comparten con los trabajadores; los derechos laborales son violados permanentemente. Son temas que no estuvieron en el debate de lo que sucedió en Ciudad Juárez.

En resumen: la muerte de 39 migrantes no solo exhibe las deficiencias institucionales de las organizaciones gubernamentales; las decisiones erróneas de la política pública y la confrontación política; pero, principalmente, las deficiencias del modelo de desarrollo económico, el cual ha producido desigualdad y pobreza, que son las causas más profundas de la migración. Es necesario repensar los procesos de solución de los problemas públicos; pero también, las responsabilidades de los actores de la economía. Próxima colaboración: 03 de mayo de 2023.

@jszslp