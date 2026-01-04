logo pulso
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A

Historias de la creación del mundo.

El Señor hizo al mundo.

Luego, a juzgar por cómo andan las cosas, se olvidó de él.

El Señor hizo al homnbre.

Luego, a juzgar por la forma en que el hombre se comporta, sintio deseos de deshacerlo. No lo ha conseguido, pese a la guerra, la peste, el hambrey la política.

El Señor maldijo a Adán:

-Ganarás el pan con el sudor de tu frente.

Infinidad de hombres, sin embargo, no juntan en toda su vida una jornada de 8 horas de trabajo.

El Señor maldijo a Eva:

-Parirás con dolor.

Eva, sin embargo, recurrió a los anestésicos.

El Señor ya no sabe qué hacer.

¡Hasta mañana!...

