logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A

Malbéne se describe a sí mismo como "un teólogo que no cree en teologías". Su más reciente artículo para la revista lovaniense "Lumen" aumentará sin duda el número de sus malquerientes. Dice en él:

"Las religiones son una fábrica de mitos. Mitos indispensables, cierto, pero mitos a final de cuentas. Los profesionales de la religión vendemos, consciente o inconscientemente, dos artículos que los humanos necesitan mucho: consuelo y esperanza. En última instancia todo es cuestión de dinero. Sin él las religiones no sobrevivirían, y tampoco nosotros, sus administradores. Por eso hay un ritual, el único común a todas las religiones: el pase de la charola".

Sin duda estas palabras escandalizarán a los críticos de Malbéne. Pero suele decir él: "Jesús evangelizó porque escandalizó". 

¡Hasta mañana!...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Mis cuatro lectores
    Mis cuatro lectores

    Mis cuatro lectores

    SLP

    PULSO

    Zona gris hacia la autocracia
    Zona gris hacia la autocracia

    Zona gris hacia la autocracia

    SLP

    PULSO

    QUE NO ES DE FIAR
    QUE NO ES DE FIAR

    QUE NO ES DE FIAR

    SLP

    PULSO

    México y Venezuela, diferencias
    México y Venezuela, diferencias

    México y Venezuela, diferencias

    SLP

    PULSO