logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A

Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes en la noche es gran lector de Dickens. Anoche me obsequió una botella de oporto a la cual añadió una tarjeta con una cita del escritor:

"A wine that´ll race through your veins wuth little torches. It´s port, the fifth essence of the Christmas spirit".

Le indiqué a mi amigo:

-Ya llevo cuatro copas. No puedo leer la tarjeta, y menos aún traducir el texto. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo tradujo para mí: "Un vino que correrá por tus venas llevando pequeñas antorchas. Es el oporto, la quintaesencia del espíritu de Navidad".

Poco vino te da sabiduría; mucho te la quita. Le pregunté:

-¿Quintaesencia? ¿Cuáles son las otras cuatro?

Respondió:

-Son la tierra, el agua, el aire y el fuego. De esos cuatro elementos estamos hechos todos los seres y las cosas.

Dije:

-Ah.

Es lo mejor que puedes decir cuando te has tomado cuatro copas.

¡Hasta mañana!... 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Imperialismo puro
    Imperialismo puro

    Imperialismo puro

    SLP

    PULSO

    ¿Quiénes somos?
    ¿Quiénes somos?

    ¿Quiénes somos?

    SLP

    PULSO

    Regalar petróleo
    Regalar petróleo

    Regalar petróleo

    SLP

    PULSO

    Una piedra en el zapato
    Una piedra en el zapato

    Una piedra en el zapato

    SLP

    PULSO