Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes en la noche es gran lector de Dickens. Anoche me obsequió una botella de oporto a la cual añadió una tarjeta con una cita del escritor:

"A wine that´ll race through your veins wuth little torches. It´s port, the fifth essence of the Christmas spirit".

Le indiqué a mi amigo:

-Ya llevo cuatro copas. No puedo leer la tarjeta, y menos aún traducir el texto.

Lo tradujo para mí: "Un vino que correrá por tus venas llevando pequeñas antorchas. Es el oporto, la quintaesencia del espíritu de Navidad".

Poco vino te da sabiduría; mucho te la quita. Le pregunté:

-¿Quintaesencia? ¿Cuáles son las otras cuatro?

Respondió:

-Son la tierra, el agua, el aire y el fuego. De esos cuatro elementos estamos hechos todos los seres y las cosas.

Dije:

-Ah.

Es lo mejor que puedes decir cuando te has tomado cuatro copas.

¡Hasta mañana!...