Mirador
Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes en la noche es gran lector de Dickens. Anoche me obsequió una botella de oporto a la cual añadió una tarjeta con una cita del escritor:
"A wine that´ll race through your veins wuth little torches. It´s port, the fifth essence of the Christmas spirit".
Le indiqué a mi amigo:
-Ya llevo cuatro copas. No puedo leer la tarjeta, y menos aún traducir el texto.
Lo tradujo para mí: "Un vino que correrá por tus venas llevando pequeñas antorchas. Es el oporto, la quintaesencia del espíritu de Navidad".
Poco vino te da sabiduría; mucho te la quita. Le pregunté:
-¿Quintaesencia? ¿Cuáles son las otras cuatro?
Respondió:
-Son la tierra, el agua, el aire y el fuego. De esos cuatro elementos estamos hechos todos los seres y las cosas.
Dije:
-Ah.
Es lo mejor que puedes decir cuando te has tomado cuatro copas.
¡Hasta mañana!...
