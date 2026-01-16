Cine en pantuflas. Anoche vi una vez más la película "Fantasía", de Walt Disney.

El gran cineasta dijo que ese film era el más personal de todos los suyos. Cuando en 1940 se estrenó fue un sonado fracaso. La película no tiene argumento. Es una serie de imágenes con fondo de música de autores clásicos. El público no entendió algo tan elaborado. Sin embargo, al paso del tiempo "Fantasía" se volvió una película de culto, y ahora es más apreciada por los cinéfilos conocedores que las otras obras de Disney.

A mí me asombra el hecho de que uno de los segmentos del film muestra la historia del planeta y sus criaturas en los términos de la teoría de la evolución, de Darwin. Apenas 15 años antes, en 1925, había tenido lugar el famoso "Monkey Trial", juicio en el cual un profesor de escuela secundaria fue sometido a proceso por enseñar a sus alumnos las tesis darwinianas en vez de apegarse a las doctrinas bíblicas.

En "Fantasía" Walt Disney probó ser un artista comprometido que veía más allá de la taquilla. Eso lo enaltece.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¡Hasta mañana!...