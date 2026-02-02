Mirador
Me habría gustado conocer a Harpo.
Fue uno de los cuatro Hermanos Marx, aquellos grandes comediantes que en lo absurdo fincaban su comicidad. Harpo, de grandes ojos y cabello rubio ensortijado, la hacía de mudo, y se expresaba por medio de una bocina puesta al extremo de un bastón. Tocaba magistralmente el arpa, y sus arpegios admiraban y conmovían.
Harpo no tuvo hijos con su esposa, pero adoptó dos niños. Y decía:
-Habría querido adoptar uno por cada ventana que tenía mi casa -y tenía muchas-, para que al salir a trabajar me despidiera desde cada ventana una carita infantil.
Harpo Marx. Gran actor, gran músico, gran ser humano. Dos regalos le hizo al mundo, ambos bellos y necesarios por igual: la bondad y la alegría. Recordarlo es evocar a un comediante genial y a un hombre bueno.
¡Hasta mañana!...