Nuevo cuarto de siglo, primer mes

Inmersos ya en el segundo cuarto de siglo, a un mes, la interconección y la inmediatez nos rebasan. Con amenazas de invasión, bloqueos y aranceles —y dudas de si ya los gringos andan como Pedro por su casa en otros países—, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue en plan dictatorial a pesar de que este viernes 30 de enero el Departamento de Justicia desclasificó más de tres millones de documentos y 180 mil imágenes del caso Jeffrey Epstein, en los que aún hay mucho que revisar, además de las más de tres mil 200 veces que se menciona el nombre de Trump como cómplice .

A pesar de la censura a los documentos (hay unas 500 páginas con todo tachado "para proteger a las víctimas y las investigaciones en curso", según la versión oficial), hay miles de periodistas haciendo su labor para sacarles el mayor provecho informativo: se han dado a conocer (se ha confirmado) desde trata y abusos sexuales hasta compra de testigos y canibalismo. Las peores prácticas de la humanidad se dejan ver en lo no censurado sobre los delitos auspiciados por la élite económica estadunidense con Epstein a la cabeza.

De México se menciona por ejemplo a Ricardo Salinas Pliego (quien ya dio su primer abono chiquito para saldar su deuda con el Estado mexicano), no necesariamente vinculado ni acusado en este horror criminal de millonarios de estados. Solo se dice que fue invitado a una reunión. De quien si se menciona una reunión con Trump es al Cartel de Sinaloa. De España destaca la mención a José María Aznar.

Obituarios

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En este primer mes del año han fallecido personas famosas y cercanas. De las famosas, son recientes los decesos del productor de TV mexicano Pedro Torres y de la estadunidense Catherine O´hara, maravillosa ¿antagonista? de Beetlejuice y otras historias, con una bis cómica de antología. También falleció Guillermo Fonseca Álvarez, gobernador de San Luis Potosí en la década de 1970, a quien le tocó la era posnavista, los bombazos y en cuya gestión se fundó el Archivo Histórico del Estado y el taller literario de la Casa de la Cultura (hoy Museo Francisco Cossío).

De las muertes cercanas quisiera mencionar a Alejandro Valencia y a Rubén Mendoza Silva.

El primero, más conocido como Otto, fue un gran amigo, colega comunicólogo y periodista cultural. Fue en otras administraciones directivo del Museo Federico Silva y de la Cineteca Alameda, profesor de los buenos, y a pesar de sus conocimientos en cine y otras materias, de sus solicitudes y constantes reclamos, no tuvo respuesta de quienes podían haberlo apoyado. Un video suyo sobre cine y literatura está disponible en mi canal de YouTube.

Mi primer nombre es Rubén, aunque no lo uso mucho. Viene de mi abuelo materno. Mi tío, varios primos y otros tantos sobrinos lo llevamos con orgullo. El tío Rubén fue y es un ejemplo en todos los aspectos, siempre al pendiente en las buenas y en las malas. Fui paje en su boda con la tía Blanca, en Tampacán, y fue mi padrino en un par de sacramentos: era el que más cumplía con los ritos católicos, siempre de buen humor y con ánimo en todo. Tristemente, la institución para la que mi tío Rubén trabajó toda su vida y hasta un tiempo tuvo un cargo directivo ni una esquelita publicó, aunque yo envié los datos en cuanto me enteré. Por eso pienso las más de las veces en las personas, no en las estructuras, aunque las hay (hubo) donde éramos como una familia, donde se gozaba el trabajo conjunto.

De ambos queda un legado y recuerdo brillantes de varias etapas de mi vida. Hay una generosidad que nos hace extrañar a ciertas personas que "se nos adelantan en el camino", y agradecer y usar la palabra en su honor es lo mínimo. Gracias Otto, gracias tío Rubén. Aquí seguimos no sé cuánto, pero siempre con el arte y el amor al lado.

Como dijo David Bowie: "No sé hacia dónde voy ahora, pero prometo que el viaje no será aburrido".

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: el nuevo semestre de nuestro taller de Creación Literaria comienza el sábado 14 de febrero (sábados de 11 am a 2 pm), pero se nos queman las habas. ¿Por qué no empezar a calentar motores? Por ser esa fecha el inicio les invito a ir creando textos o imágenes sobre el amor y el erotismo. Todas las modalidades y géneros (escrito sea con doble y triple sentido) son bienvenidos. Pongo a sus órdenes el blog https://erosyvenusenslp.blogspot.com/, en donde publicaremos los textos conforme vayan llegando, luego, claro, de una revisión editorial. Hasta videos podemos subir a mi canal de YouTube o, si hay oportunidad, alguna plaquette o fanzine. ¿Cómo ven?