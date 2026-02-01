La India y México, por los goles en inversión

Esta semana, mientras gran parte del mundo estaba atento a las secuelas de la cumbre de Davos, un gigante asiático y potencia silenciosa emergía para dar una sorpresa a las economías, dejando claro que hay mucho futuro para hacer tratos comerciales en un contexto geopolítico complejo.

La India, una de las economías más grandes —y entre las más pobladas del mundo, con aproximadamente 1,460 millones de habitantes—, y la Unión Europea, sellaban un acuerdo comercial con un mercado potencial común de 2 mil millones de personas, en que se congrega a socios comerciales con importantes índices de PIB per cápita.

El país místico ha demostrado estar preparado para jugar en las grandes ligas, competir y negociar con las potencias de occidente. Mientras que Estados Unidos, Rusia, China y otras grandes naciones se encuentran inmersas en agendas internas y de conflicto geopolítico, India no se distrae por coyunturas —el acuerdo comercial con la Unión Europea tardó dos décadas en cerrarse–, y da ejemplo de una tónica especial para abordar las oportunidades. Por algo su liderazgo no solo es espiritual sino también empresarial.

Si damos una mirada panorámica entre quienes dirigen la mayor parte de los gigantes tecnológicos y, por ende, las empresas más ricas del mundo son de origen hindú. Así tenemos a Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google; Satya Nadella, CEO de Microsoft; o Neal Mohan, Director Ejecutivo de YouTube, quien incluso fue nombrado por la revista Time como el CEO del año 2025 y Arvind Krishna, Presidente de IBM, entre otros.

El pacto de libre comercio entre la Unión Europea y la India está dotado de una amplia gama de oportunidades y tiene múltiples opciones de inversión para ambas partes.

México tiene cierta similitud con la India, ambos somos países místicos, nuestra gente se distingue por ser alegre, comprometida, y, por supuesto, competente y talentosa. Así como miles de personas visitan el país asiático por su gran atractivo turístico, nuestra bella nación también lo tiene y en 2025 ocupó los primeros lugares en visitantes extranjeros en el mundo.

El reacomodo de las economías y los liderazgos internacionales son la plataforma indicada para ampliar nuestros horizontes, abrir caminos para atraer inversiones a nuestro país. El reto es complejo, pero si algo ha caracterizado a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es su visión, orientación a resultados, capacidad técnica de su equipo y apertura internacional.

A la reciente Feria Internacional de Turismo realizada en Madrid, que tuvo a México como nación invitada con toda la visibilidad que ello implicó, se sumará en los próximos meses la coanfitrionía del Mundial de Fútbol FIFA 2026, al que llegarán miles de visitantes, entre ellos, grandes empresarios de todos los países del orbe, que seguramente se enamorarán de México. No desaprovechemos la oportunidad que nos brinda la Copa del Mundo y exploremos nuevas posibilidades para traer mayor inversión y bienestar a nuestra nación. Tenemos liderazgo, talento y somos trabajadores, no desperdiciemos la ocasión y metamos los goles de la inversión. Vamos por la grandeza de México.

Beneficiémonos de los vientos venideros y la gran potencia de país que somos, aprovechemos las oportunidades que tendremos en tierra azteca para marcar un punto de inflexión en la economía y el desarrollo nacional. Por México.

@UlrichRichterM

(Autor del libro “Manual del Poder Ciudadano. Lo que México necesita”)