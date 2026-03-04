logo pulso
Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A

Este amigo mío con el que bebo la copa -varias- los martes por la noche recordó de pronto los versos de Machado en los cuales increpa al difunto don Guido: "Alguien dirá: ´¿Qué dejaste?´. Yo pregunto: ´¿Qué llevaste al mundo donde ahora estás? ¿Tu amor a los alamares, y a las sedas, y a los oros...?".

Esos oros, y esas sedas, y esos alamares, dice mi amigo, son oropeles que lucen algunos jerarcas eclesiásticos, y que quizá impresionan a una feligresía de condición humilde, o a algunos fieles anclados en pretéritos usos, pero cuyas galas se miran ya obsoletas y anacrónicas. "El hábito no sólo no hace al monje -afirma mi compañero-. A veces lo deshace".

En cuestión de atuendos religiosos yo soy conservador, le digo, y gusto de las mitras, los báculos, las capas pluviales, las estolas, cíngulos y demás ornamentos tan ornamentados que los dignatarios usan en las procesiones. Me contesta, desdeñoso:

-Es que fuiste actor. A ti también te gusta el oropel.

No respondo. En ocasiones el silencio es la mejor respuesta.

¡Hasta mañana!...

