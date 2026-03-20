Pensábamos que el frío se había ido ya, pero volvió. Salieron otra vez de las castañas las chaquetas gruesas y las cobijas de lana y lana. "Castañas" son en el Potrero los grandes arcones o baúles de tapa redondeada.

Terminada la cena en la cocina de la antigua casa se sirven los remedios contra el frío: para las señoras una humeante taza de té de yerbanís; para los señores una cálida copa de mezcal.

Doña Rosa relata uno de los decires de don Abundio, su marido.

-Con motivo del incendio en la sierra vino al Potrero un helicóptero. Lo vio a lo lejos Abundio y le dijo al licenciado: "Allá va una helicóptera". El licenciado lo corrigió: "Es ´helicóptero´". Abundio se sorprendió: "¡Caramba, patrón! ¡Qué buena vista tiene!".

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Reímos todos, menos don Abundio. Masculla con enojo:

-Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...