logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A

Jean Cusset, ateo con excepción de la primera vez que vio sonreír a su hijo, dio un nuevo sorbo a su martini -con dos aceitunas, como siempre- y continuó:

-Yo amo las oraciones que aprendí de mi abuela y de mi madre: el dulce Angelus que pintó Millet y el angustioso clamor esperanzado de la Salve Regina medieval. Amo el Credo tridentino, tan majestuoso y tan rotundo. Y amo las ingenuas oraciones que salían de boca de mi vieja nana campesina, asustada por las cosas que no entendía, y más asustada aún por las que conseguía entender: "Enemigos veo venir. Sangre de mis venas quieren. Yo no se las quiero dar. ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar!".

-Amo esas oraciones -siguió diciendo Jean Cusset- porque las aprendí de gentes que creían y en las que creo yo. De vez en cuando las recito, y me saben a gloria. Las digo de pronto, sin qué ni para qué; sólo porque son bellas. Las repito en el amanecer; al ir en mi coche por el campo y ver la majestad de una montaña... Y a veces las digo hasta en un templo, porque incluso en un templo se puede orar.

Así dijo Jean Cusset con suave sonrisa que unos dicen puso en su rostro la sabiduría, pero que él atribuye a un martini bien preparado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


¡Hasta mañana!.....

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Sermón incómodo
    Sermón incómodo

    Sermón incómodo

    SLP

    PULSO

    Uber Academicus
    Uber Academicus

    Uber Academicus

    SLP

    PULSO

    Fascinación persistente
    Fascinación persistente

    Fascinación persistente

    SLP

    PULSO

    ¿No saben lo que hacen?
    ¿No saben lo que hacen?

    ¿No saben lo que hacen?

    SLP

    PULSO