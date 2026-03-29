¡Santa Semana, Batman! Ya llegó. Semana Santa es el marco para vacaciones, sí, quienes pueden. También lo es para las reflexiones, transpolar parabolas o acciones de los Evangelios es un buen ejercicio mental incluso para quienes no son creyentes.

Creo que Jesús se quedó corto. No era ingenuo, pero en esa frase lo siento como un hermano tratando de justificar a su hermano menor que acaba de romper la vajilla completa: "Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen". ¡Claro que lo saben, lo sabemos! Muchos se atienen a la parábola del hijo pródigo, se dedican a no pensar y a aprovecharse de los demás para en sus últimos alientos buscar la absolución de algún ministro religioso.

Pareciera que el espíritu pascual también se apoderó de Donald Trump, quien el pasado lunes comunicó: "Me complace informar que Estados Unidos e Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución completa de nuestras hostilidades en Oriente Medio. En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares...».

Bueno, en realidad lo dijo porque no se esperaba la derrota armada y económica, el aumento disparado de los combustibles, y prefirió recular, a pesar de su insistencia en que logró una victoria ("victoria pírrica" en todo caso: "triunfo que por costar tanto equivale a una derrota"). Los iraníes negaron tales conversaciones. Pero bueno, pensemos que anda buena onda, muy a tono con estos días "de guardar".

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Otro caso sobre ese saber lo que se hace, o no, por eso es polémico, es el de la Noelia, española que a sus 25 años logró que este jueves se cumpliera su derecho a una muerte digna, asistida. Después de sufrir el abandono de sus padres, sufrió agresiones sexuales "en manada" en el hospicio donde la dejaron. Ahí empezó el dolor, que creció cuando trató de sucidarse tirándose de un edificio. El resultado fue paraplejia y más dolor crónico, intenso. En 2024 pidió la eutanasia y para ello se sometió a evaluaciones médicas, comités éticos y otras instancias legales. Se confirmó que su decisión era "libre, informada y persistente". Su padre peleó el caso en todos los tribunales, pero por fin ella pudo descansar en paz.

El derecho a morir también es parte de los derechos a vivir y a vivir bien, mientras el cuerpo aguante bien. Jesús, según la Biblia, vino a morir, tenía esa misión expresa. Judas, a sabiendas o no, colaboró en esa misión. Lo dice Albert Camus: «No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía».

Tomar la vida de otros es algo que negó Jesús al evitar que apedrearan, como era ley, a una adúltera. "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra", dijo. La cosa es que hoy todo mundo se cree libre de pecado, sin leyes ni límites. El pecador es el otro. Fariseos, saduceos, publicanos, apóstoles o cómplices hasta de lo que no, de todo hay en la viña del Señor.

En Michoacán, un alumno disparó al menos quince veces con una AR-15, que llevaba oculta en un estuche de guitarra, a Tatiana y Mariana, dos maestras de su escuela preparatoria. Antes de la tragedia el chamaco se grabó videos con el arma (que le tobó a su padrastro, integrante de la Secretaría de Marina) y lo subió a sus redes con mensajes de grupos incel ("célibes involuntarios", odiadores de las mujeres y en especial de las feministas). La frustración por "rechazo" a los quince años solo puede venir de replicar dichos y prácticas machistas, de bullying, en la familia y en la escuela.

Hoy nadie reprueba porque ¡pobrecitos, les van a crear un trauma!, aunque no cumplan con mostrar un mínimo de aprendizaje o ni siquiera se aparezcan en clase. Memorizar, consideran, es imponer. Me aburre la escuela, dicen otros. La moderna manía de considerar imposición encargar cualquier trabajo escolar o hasta el simple hecho de pedir que los alumnos lean va dando frutos. La IA se erige como reina hasta en tesis varias y da terror pensar en cómo serán los futuros profesionistas (los médicos, por ejemplo), aunque muchos chicos desde secundaria ya dicen que quieren ser narcos.

Y la comprensión lectora se va perdiendo. En parte por lo poco que piden las redes sociales y en parte por ese afán de no creer en la palabra de otros. Y mucho me acuerdo de esas otras palabras: "La verdad os hará libres".

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Correo: debajodelagua@gmail.com