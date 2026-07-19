Mirador
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Historia de la creación del mundo.
El Señor se preguntó:
-¿Qué puedo darle al hombre que lo defina plenamente
como humano?
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Después de mucho pensar le dio un precioso don: la libertad.
Por la libertad el hombre tiene algo que no tienen las demás
criaturas: la posibilidad de escoger.
Sucedió, sin embargo, que el hombre escogió mal la primera vez
que escogió. Y desde entonces ha repetido su error -el de escoger
mal- una y otra vez.
Aun así Dios no le quitó su libertad.
Si se la quitara, el hombre dejaría de ser hombre.
Y quizá Dios dejaría de ser Dios, porque entre el ser y la nada
el hombre escogió el ser.
¡Hasta mañana!...