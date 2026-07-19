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Historia de la creación del mundo.

El Señor se preguntó:

-¿Qué puedo darle al hombre que lo defina plenamente

como humano?

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Después de mucho pensar le dio un precioso don: la libertad.

Por la libertad el hombre tiene algo que no tienen las demás

criaturas: la posibilidad de escoger.

Sucedió, sin embargo, que el hombre escogió mal la primera vez

que escogió. Y desde entonces ha repetido su error -el de escoger

mal- una y otra vez.

Aun así Dios no le quitó su libertad.

Si se la quitara, el hombre dejaría de ser hombre.

Y quizá Dios dejaría de ser Dios, porque entre el ser y la nada

el hombre escogió el ser.

¡Hasta mañana!...