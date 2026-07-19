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¡ES NIÑO!

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¡ES NIÑO!

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Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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      Historia de la creación del mundo.

      El Señor se preguntó:

          -¿Qué puedo darle al hombre que lo defina plenamente 

          como humano?

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          Después de mucho pensar le dio un precioso don: la libertad.    

          Por la libertad el hombre tiene algo que no tienen las demás 

          criaturas: la posibilidad de escoger.

          Sucedió, sin embargo, que el hombre escogió mal la primera vez 

          que escogió. Y desde entonces ha repetido su error -el de escoger 

          mal- una y otra vez.

          Aun así Dios no le quitó su libertad.

          Si se la quitara, el hombre dejaría de ser hombre.

          Y quizá Dios dejaría de ser Dios, porque entre el ser y la nada 

           el hombre escogió el ser.

         ¡Hasta mañana!...

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